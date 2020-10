Verstappen: "Beetje teleurgesteld, maar we komen dichterbij"

Nadat de vrijdagse trainingen letterlijk en figuurlijk de mist ingingen, concludeerde Verstappen dat de rest van het weekend 'interessanter' en 'onvoorspelbaarder' zou worden. Of het daarmee samenhangt of niet, Verstappen kon zich tijdens de kwalificatie meteen goed mengen in de debatten. Zo noteerde hij de toptijd in Q1 en sloot hij het tweede deel, waarin Verstappen en de Mercedes-coureurs uiteindelijk allemaal voor de rode band kozen, als tweede af.

In de afsluitende en allesbeslissende sessie nemen de Zilverpijlen doorgaans het commando over, al ging dat in de Eifel zeker niet zonder slag of stoot. Verstappen deelde de lakens namelijk ook nog uit in de eerste run, waarna het Mercedes-duo alle zeilen moest bijzetten om nog op de eerste startrij te belanden. Dat lukte uiteindelijk nipt, hetgeen even balen was voor Verstappen. "Ik ben toch wel een klein beetje teleurgesteld ja en had misschien iets meer verwacht, maar goed: al met al moeten we hier tevreden mee zijn", concludeert hij na afloop.

Verstappen noteerde in Q2 overigens een snellere tijd dan in Q3. Hij beklaagde zich over de boordradio al meteen over een gebrek aan grip in die laatste sessie. "Het was sowieso een interessante dag. Nadat we gisteren niets konden doen, was het vandaag heel druk voor iedereen. De kwalificatie was best aardig van mijn kant, al kreeg ik in Q3 - toen het er echt om ging - te maken met onderstuur. Dat kost bij de voorbanden wat rubber in deze kou en uiteindelijk ook wat rondetijd", zo legt de negenvoudig Grand Prix-winnaar uit.

Desondanks is wel reden tot optimisme bij Red Bull. Verstappen is in 2020 nog geen enkele keer zo dicht bij pole geweest, hetgeen de Limburger goede moed geeft. "We komen iets dichter bij Mercedes, dat is natuurlijk positief." Die constatering zou ook 'positief' moeten zijn richting zondag. "Ik hoop dat we er in de race nog weer iets beter bij zitten. Het wordt nog kouder, dat maakt het met de banden nog interessanter. Dit is trouwens een prachtig circuit om op te rijden, dus ik kijk er sowieso enorm naar uit. Laten we kijken wat we kunnen doen."

