Alfa Romeo neemt deze maand besluit over coureurs voor 2021

De verwachting in de paddock is dat Kimi Raikkonen nog een jaar vastplakt aan zijn carrière en dus aanblijft bij Alfa Romeo. De Fin lijkt wel een nieuwe teamgenoot te kunnen verwachten. Mick Schumacher is namelijk de grote favoriet om het zitje van Antonio Giovinazzi over te nemen. De Duitser zou vrijdag de eerste vrije training afwerken voor Alfa Romeo, maar mist gooide roet in het eten van het team en de rijder. Hoewel er nog geen nieuwe datum is geprikt, verwacht Vasseur toch op korte termijn een beslissing te nemen. “De vorige vrijdag vertelde ik dat het over een aantal weken zou gebeuren”, zei hij. “Ik denk dat we in de loop van oktober een besluit moeten nemen, zodat we hier niet mee zitten bij de laatste vier races.”

De afgelasting van de eerste vrije training noemt Vasseur ‘zuur’ voor met name Schumacher. “Hij was erg toegewijd, kwam vorige week naar de fabriek, werkte hard met de engineers en deed een goede voorbereiding voor VT1. En toen gebeurde wat er gebeurde. Het is absoluut heel jammer, maar ik denk dat hij in ieder geval iets geleerd heeft van de voorbereiding. Hij blijft het hele weekend bij ons en ik hoop dat we in de toekomst iets kunnen doen.” Wel beseft Vasseur dat het een lastig verhaal wordt om Schumacher nog een VT1 te geven. De komende races werkt de F1 af op circuits die voor de meeste coureurs nieuw zijn, terwijl de Duitser in Bahrein gaat strijden om de F2-titel.

Abu Dhabi lijkt daardoor de enige serieuze optie te zijn. Vasseur benadrukt wel dat het in dat geval niet om rondetijd draait voor Schumacher. “De eerste aanpak is om crashes en schade aan VT2 te vermijden. Dus we vragen ze enigszins kalm te blijven”, zei Vasseur. “Dan kan je ze niet beoordelen op rondetijd, dat zou niet eerlijk zijn. Dus het gaat meer om de aanpak, de manier waarop ze de snelheid opvoeren tijdens VT1 en de feedback die ze het team geven. Want als je het over snelheid hebt, moet je meer vertrouwen op wat hij in de F2 doet dan op de tien ronden in VT1. De enige manier waarop we hem als team kunnen beoordelen is de houding, de relatie die hij heeft opgebouwd met het team en de technische feedback.”

Met medewerking van Adam Cooper