Bottas snelste op eerste dag bandentest, Verstappen meest productief

Aan het Formule 1-seizoen 2019 kwam afgelopen zondag een einde, maar voor de teams zaten de werkzaamheden op het circuit er daarmee nog niet op voor dit jaar Op dinsdag en woensdag vindt er namelijk nog een bandentest plaats op het Yas Marina Circuit.

De teams kunnen tijdens de test verder kennismaken met de definitieve bandencompounds voor 2020, nadat zij hier tijdens de vrijdagtrainingen voor de Amerikaanse Grand Prix voor het eerst mee hebben gereden. Elk team mag tien setjes banden per dag gebruiken, waarbij het een mix van de banden van afgelopen jaar en banden voor volgend jaar betreft. Overigens is het nog niet helemaal zeker of de banden die Pirelli ontwikkeld heeft voor 2020 ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden. De teams zijn vooralsnog namelijk niet heel enthousiast over het nieuwe rubber en als zij besluiten dat zij liever doorgaan met de 2019-banden, moet Pirelli daar gehoor aan geven.

Hoe het ook zij, Bottas klokte dinsdag met een 1.37.124 de snelste tijd tijdens de eerste testdag. De Mercedes Formule 1-coureur ging hiermee acht tienden rapper rond dan Sebastian Vettel, die de tweede tijd reed met een 1.37.991. De Ferrari-rijder zag in de ochtend een uur verloren gaan als gevolg van een probleem met de uitlaat en werd in de middag in de rondte getikt door Sergio Perez, waarbij de Duitser een lekke rechter achterband opliep. Vettel completeerde niettemin nog 136 ronden - slechts twee minder dan Bottas in de Mercedes. Daniil Kvyat, Perez en Romain Grosjean brachten respectievelijk de derde, vierde en vijfde tijd op de klokken, terwijl Lando Norris zijn McLaren naar de zesde tijd stuurde. Verstappen ging rond in een 1.39.926, waarmee hij aan het einde van de dag dus zevende stond in de tijdentabel. Met 153 ronden was hij de meest drukke rijder op het Yas Marina Circuit. Voor Verstappen was het de allerlaatste dag achter het stuur van de RB15, teamgenoot Alexander Albon neemt namelijk de tweede testdag voor zijn rekening.

Esteban Ocon reed dinsdag zijn eerste ronden voor zijn nieuwe werkgever Renault. De Fransman draaide 77 rondjes over de baan in Abu Dhabi en kwam daarbij tot een 1.39.962, waarmee hij dus nipt langzamer was dan Verstappen en de achtste plek bezette in de tijdenlijst. Ocon reed minder ronden dan gepland omdat er een probleem was met zijn stoeltje.

George Russell reed de negende tijd met zijn Williams en stapt donderdag in de Mercedes, omdat Lewis Hamilton niet beschikbaar is voor de test vanwege sponsorverplichtingen. Kimi Raikkonen noteerde de tiende tijd en was iets eerder klaar dan de bedoeling was door een technisch probleem met de Alfa Romeo. Sean Gelael nam voor Toro Rosso het eerste deel van de dag op zich en bivakkeerde om 18.00 uur lokale tijd op de elfde positie op het tijdenscherm. De Indonesiër hield daarmee alleen Roy Nissany achter zich. De coureur uit Israël kwam in de middag de baan op voor Williams en ging met een 1.44.760 liefst 7,5 seconden langzamer dan snelste man Bottas.

Woensdag wordt er verder getest op het Yas Marina Circuit.

Uitslag eerste testdag Abu Dhabi: