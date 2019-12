F1-coureurs zijn voor DRS: "Abu Dhabi toonde waarom het nodig is"

Een servercrash zorgde ervoor dat de coureurs op het Yas Marina Circuit achttien ronden lang niet over DRS beschikten. De seizoensfinale in Abu Dhabi begon daardoor als een optocht, omdat inhalen zonder erg lastig is op deze baan. De actie barstte pas los toen de FIA het systeem weer aanzette, en dat bevestigt volgens sommigen de rol die de beweegbare achtervleugel speelt in de Formule 1.

Hoewel er een groep van mening is dat DRS een kunstmatig hulpmiddel is waar de sport zonder zou moeten kunnen, vindt een aantal F1-coureurs dat de GP van Abu Dhabi liet zien waarom het wel degelijk nodig is op het moment. "Het maakte de race nog saaier", aldus Daniel Ricciardo tegenover Motorsport.com over de impact van het wegvallen van DRS op de openingsfase. "Op sommige circuits is het gewoon nodig en dit is er een van. Banen zoals Monza zouden ook best zonder kunnen, maar in mijn ogen is het iets goeds. Ik weet dat er mensen zijn die het kunstmatig vinden, maar we hebben het nodig met de huidige wagens. Anders zouden er met deze snelheden helemaal geen inhaalacties meer zijn. Dus gelukkig hebben we DRS."

McLaren-coureur Carlos Sainz klom met behulp van DRS in de laatste ronde van de race nog langs Nico Hülkenberg, waarmee hij zich verzekerde van de zesde plek in het kampioenschap. "Het laat zien dat inhalen in de F1 tegenwoordig onmogelijk is zonder DRS. We hebben het echt nodig nu. Hopelijk is dat in 2021 niet zo, want niet iedereen houdt ervan. Maar op het moment moet het blijven als je inhaalmanoeuvres wilt zien."

Valtteri Bottas, die gehinderd werd door het DRS-probleem, zei dat dit soort momenten het belang van het systeem benadrukken. De Fin begon wegens een motorstraf achteraan het veld en finishte op P4 vlak achter Charles Leclerc, maar had wellicht het podium kunnen bereiken als hij niet vast kwam te zitten in het middenveld tot hij zijn achtervleugel weer kon openklappen. "Ik was erg gretig om dichter bij de podiumplekken te komen en het gat naar de voorkant te dichten, dus het was vervelend om er niet over te beschikken. Op mijn positie konden we het echt gebruiken, omdat we moesten aanvallen. Ik denk dat de wagens die voor ons reden juist blij waren dat er even geen DRS was, dus dat maakte het lastig. Met de huidige generatie wagens is het fijn om te hebben, maar hopelijk kunnen we er in 2021 of erna misschien vanaf."

Met medewerking van Jonathan Noble