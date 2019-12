Brundle: Alonso wil in 2021 waarschijnlijk comeback in F1 maken

Alonso nam na afloop van het Formule 1-seizoen 2018 afscheid van de sport waar hij bijna twee decennia in heeft gereden. Tweemaal won hij het wereldkampioenschap, maar de laatste jaren waren podiumplekken buiten bereik voor hem. McLaren was niet competitief genoeg en zakte steeds verder terug, waardoor zijn frustraties over de verschillen tussen teams en de dominantie van Mercedes de druppel waren. Sinds zijn vertrek is McLaren echter uit het dal geklommen en sterker dan in de afgelopen jaren. Het team sluit dit jaar af met de vierde plek, terwijl Carlos Sainz boven Alexander Albon en Pierre Gasly op P6 is geëindigd.

Volgens Martin Brundle aast de Spanjaard, die dit jaar te zien was in onder andere het World Endurace Championship, naar een terugkeer in de F1 wanneer de nieuwe reglementen ingaan. Maar dat zal dan bij een andere voormalig werkgever zijn. "Sainz en [Lando] Norris waren dit jaar uitzonderlijk. Ze hebben heel goed samengewerkt en geholpen om de juiste teamgeest en momentum op te bouwen, maar [de aanwezigheid van] Fernando Alonso op de grid bevestigde aan mij dat hij terug wil keren in 2021, waarschijnlijk bij Renault", schrijft hij in zijn column voor Sky Sports.

Alonso gaf zelf te kennen dat hij de deur op een kier houdt. Max Verstappen noemde een comeback geen gek idee, mits hij een competitief team kan vinden. Volgens Brundle is het mogelijk, gezien er momenteel weinig geschikt jong bloed is dat kan instromen vanuit de lagere klassen. "De focus ligt op dit moment heel erg op fris talent in de F1, maar er is staat nu geen lange rij van Leclercs en Verstappens voor de deur. Zelfs bij Red Bull staat het opleidingsprogramma stil."