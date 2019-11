Verstappen: Comeback Alonso tijdverspilling zonder competitieve auto

Alonso zwaaide vorig jaar af tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Zijn donuts op het rechte stuk en de loftuitingen van zijn voormalige rivaal Lewis Hamilton staan nog steeds helder op het netvlies. De Spanjaard probeerde daarna werk te maken van de 'Triple Crown', maar door een mislukte Indy 500-campagne vooralsnog tevergeefs. Hamilton, die in 2007 nog een verbeten strijd met de tweevoudig wereldkampioen uitvocht, zou Alonso graag zien terugkeren op het hoogste niveau. "Al is het maar omdat ik hier dan niet meer de oudste ben", grapt de Brit in Abu Dhabi.

"Ik heb er zelf niet met Fernando over gesproken en weet dus niet precies hoeveel hij er momenteel voor voelt, maar het zou volgens mij zeker niet slecht zijn voor de sport." Hamilton ziet alleen één complicerende factor: er zijn al vrij weinig stoeltjes vrij voor jonge talenten. Denk bijvoorbeeld aan Nyck de Vries die zijn heil min of meer noodgedwongen in de Formule E moest zoeken. "Er zijn veel jonge talenten die doorstromen en er zijn maar twintig zitjes. In dat opzicht heeft Fernando ook al wel een aardige tijd achter de rug. Maar goed: als er even geen grote talenten klaarstaan, dan zijn er nu wel bepaalde coureurs die misschien vervangen kunnen worden", vervolgt de zesvoudig wereldkampioen zonder namen te noemen. "In dat opzicht zou ik Fernando zeker verwelkomen."

Alhoewel Verstappen er in essentie net zo over denkt, heeft hij persoonlijk nog wel wat kanttekeningen bij een rentree. "Fernando is een geweldige coureur en het zou mooi zijn om hem terug te zien in de Formule 1. Maar hij moet alleen terugkeren als het in een competitieve auto kan. Anders is het in mijn ogen tijdverspilling voor hem. Maar dat weet hij volgens mij zelf ook wel." De Limburger zag tijdens de persconferentie ook nog zijn kans schoon voor een leuk onderonsje met de huidige wereldkampioen, die in 2007 als rookie instapte naast Alonso bij McLaren. "Jij behaalde toen hetzelfde aantal punten als Fernando, toch? Dat deed je goed", sluit Verstappen met een glimlach af.

Alonso: Indy 500 in 2020, F1-opties open houden voor 2021

Alonso laat alle mogelijkheden op zijn beurt nog even open. De Spanjaard zegt zijn blik eerst op 2020 te hebben gericht, met naast de Dakar Rally waarschijnlijk een nieuwe deelname aan de Indy 500. "Volgend jaar rijd ik hopelijk weer de Indy 500, dat is in ieder geval wel het plan. Hopelijk gaat het dan iets beter dan afgelopen jaar", doelt Alonso op de mislukte voorbereiding van McLaren waardoor hij zich in 2019 niet eens kwalificeerde voor 'The Greatest Spectacle in Racing'.

Over de Formule 1 kan Alonso kort zijn: hij wil alle opties open houden. "Ik kijk gewoon wat er op mijn pad komt. Misschien de Formule 1 in 2021 of het WEC met de nieuwe hypercars. Ik houd het dus open." Alonso noemt overigens bewust het jaar 2021, omdat hij hoopt dat de reglementen het veld dichter bij elkaar brengen en dat er voor hem meer mogelijkheden op een competitief zitje komen. "Dat is de reden dat ik alle opties open houd. Hopelijk wordt het veld dan een beetje door elkaar geschud, dus laten we maar kijken wat er volgend jaar gebeurt", sluit hij in gesprek met Sky Sports F1 af.

