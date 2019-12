Verstappen van plan alles te geven in laatste F1-race van 2019

Max Verstappen noteerde zaterdag met een 1.35.139 de derde tijd in de kwalificatie, maar profiteert van een gridstraf voor Valtteri Bottas, die wegens het nemen van een nieuwe krachtbron van achteraan moet starten. De 22-jarige Nederlander vangt de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit zodoende aan naast Lewis Hamilton, die in Abu Dhabi de 88ste pole-position uit zijn carrière veroverde.

“Ik denk dat mijn ronde erg netjes was”, zei Verstappen over zijn beste ronde in Q3. “Er was niet veel wat ik beter had kunnen doen. Ik bedoel, je rijdt nooit een ronde die helemaal perfect is. Maar deze was prima. We kwamen alleen een beetje grip tekort ten opzichte van hen”, aldus Verstappen, natuurlijk doelend op de twee Mercedes-coureurs die naast hem zaten in de persconferentie. “Ze waren vooral heel snel in de laatste sector. Ze zijn sowieso altijd erg dominant op dit circuit. We deden ons best om zo dicht mogelijk bij ze te komen, maar helaas verloren we net iets te veel in die laatste sector. Over het geheel genomen ben ik echter niet ontevreden over het feit dat ik derde was in de kwalificatie en tweede sta op de grid. Natuurlijk had ik nog liever gezien dat we op pure snelheid daar waren gekomen, maar voor ons was het tot dusver een redelijk positief weekend.”

Verstappen finishte vorig jaar als derde in de Grand Prix van Abu Dhabi, achter Hamilton en Sebastian Vettel. Over zijn kansen om de editie van dit jaar op de bovenste trede van het podium af te sluiten, zei Verstappen: “Daar ga je natuurlijk altijd voor, maar je moet ook realistisch zijn en Mercedes is gewoon heel erg snel hier. Maar we gaan alles geven in de race.”

Zowel Hamilton als Verstappen begint de laatste wedstrijd op de medium compound. Op die band leek het verschil met Mercedes nog net iets groter te zijn dan op de soft. Verstappen: “Mijn ronde op de medium band [in Q2] was niet fantastisch. In Q3 bedroeg het verschil op de soft bijna een halve seconde en daarvoor op de medium band was het zes tienden. Dat maakt dus niet heel veel uit. Maar het gaat zwaar worden, ik zal daar niet over liegen. Maar zoals ik al zei, we zullen als team alles proberen wat we kunnen en dan zien we wel waar we eindigen.”

Verstappen staat momenteel derde in de WK-stand en heeft een voorsprong van elf punten te verdedigen op Ferrari-coureur Charles Leclerc, die pal achter de Limburger als derde start in Abu Dhabi.