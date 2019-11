De Vries went aan autowissels: “Gaat steeds beter”

Volgens de Friese piloot, die is overgestapt naar het Formule E-team van Mercedes, is het makkelijker om terug te keren in een wagen met meer downforce in de Formule 2. “Om eerlijk te zijn is het erg fijn om terug te zijn, dit voelt als thuis”, stelt de coureur uit Sneek die dit jaar al voor het derde achtereenvolgende jaar uitkomt in de Formule 2. “Wat dat betreft zijn mijn hersenen daar al op ingesteld en is het heel makkelijk instappen.”

Desondanks deed De Vries niet bepaald mee op de top-klasseringen in de kwalificatie. “We waren niet echt competitief nee, maar we weten wel waar dat aan lag, dus laten we hopen dat dat verbetert”, verkondigt hij in Abu Dhabi tegenover Motorsport.com.

Volgens de ART-rijder is het makkelijker om naar een auto met meer downforce over te stappen dan andersom. “Het gaat erom dat je je aanpast. Van F2 naar FE is wel lastig. Ik heb altijd geleerd om met veel downforce te rijden, om dan een stap terug te doen op dat gebied is wel lastig”, erkent De Vries.

“Een F2-wagen heeft gewoon veel meer downforce dan bijvoorbeeld Formule E. LMP2 lijkt ook meer op Formule 2 wat dat betreft", stelt de coureur die voor Racing Team Nederland regelmatig uitkomt in het WEC. "Maar ik heb nu in alle wagens wat tijd doorgebracht, dus de overstap wordt wel steeds makkelijker.”

Met medewerking van Jack Benyon