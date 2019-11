F1 keurt Pirelli-band voor 2020 mogelijk af

Alle F1-coureurs kregen op de vrijdag van de Grand Prix van Amerika de beschikking over twee sets van de compounds voor 2020. Het merendeel klaagde na afloop over een gebrek aan grip, al had dat deels te maken met de lage temperaturen en de staat van het circuit. Toch waren er dusdanig veel zorgen dat de teambazen het onderwerp aankaarten in hun vaste overleg op zaterdagochtend met Formule 1-baas Chase Carey. Men besloot de data verder te gaan bestuderen. Mochten de resultaten niet positief zijn, dan wordt op korte termijn de knoop doorgehakt en houdt men komend jaar vast aan de banden van 2019. Na het seizoen vindt in Abu Dhabi nog een meerdaagse bandentest plaats maar mogelijk wordt al voor die tijd een beslissing genomen.

De constructie van de band voor 2020 is veranderd en beschikt over bredere schouders. Dat heeft een significante impact op de aerodynamica. Normaliter moet de definitieve specificatie band op 15 september goedgekeurd zijn zodat de teams de tijd hebben om de nieuwe vormgeving mee te nemen in het ontwerp van de wagens. Die deadline werd ditmaal genegeerd zodat Pirelli begin oktober nog een laatste validatietest kon uitvoeren. Nu blijken er de nodige twijfel over te bestaan of de ingeslagen weg wel juist is.

“Voordat we een definitieve beslissing nemen, moeten we de tijd nemen om de data van de vrijdag [in Austin] te analyseren”, zei Ferrari-teambaas Mattia Binotto toen Motorsport.com hem vroeg naar de stand van zaken. “Het gedrag van de banden was in deze trainingen anders dan we ervaren hebben tijdens eerdere test. De nieuwe banden hoefden niet sneller te zijn en hoefden geen betere degradatie te hebben. Het gedrag moest beter zijn op het gebied van oververhitting en de window waarbinnen ze werken. We moeten de zaak analyseren. Het gevoel en de feedback van de rijders is tot op heden niet positief.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff voegde toe: “Pirelli, F1, de FIA en de teams moeten gezamenlijk besluiten met welke band we volgend jaar willen rijden. Het is aan ons om hen de best mogelijke feedback te geven, zodat de juiste band gekozen kan worden. We kunnen altijd nog terugvallen op de band uit 2019. Dat wordt besproken maar de beslissing wordt genomen door Pirelli.”

Pirelli niet blij met plotselinge kritiek

Pirelli F1-baas Maria Isola stelt dat de trainingen in Amerika niet representatief waren. “Ik heb de discussies gehoord”, zei hij in gesprek met Motorsport.com. “Ik weet niet precies wat er gezegd is want ik was niet aanwezig bij het overleg. We moeten alle elementen in overweging nemen. De baan was erg koud, de wagens zijn ontworpen op basis van de huidige banden, er waren geen lange runs en de nieuwe band is voornamelijk ontworpen om oververhitting tegen te gaan. Dat betekent constantere rondetijden tijdens een longrun. Dat kan je niet checken met vijf rondjes. Het is mogelijk dat de nieuwe banden minder grip bieden maar dat levert meer consistentie op. Dat was het doel. Ik weet zeker dat we in Abu Dhabi veel representatievere tests krijgen.”

Op de vraag of het mogelijk is in 2020 toch vast te houden aan de huidige banden, zei Isola: “Niets is onmogelijk. Het is wat gek want de 2019-banden kregen aan het begin van het seizoen veel kritiek en we hebben veel energie gestoken in de ontwikkeling van iets nieuws. Tijdens de ontwikkelingsfase kregen we positieve reacties. We kregen correlerende reacties van de ene op de andere test en plotseling is het resultaat totaal anders. We kunnen zo niet doorgaan, anders is het een ‘never ending story’.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper