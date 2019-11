Jos Verstappen: "Max hoeft geen vrienden te zijn met Hamilton"

De woordenwissel in Mexico tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton kreeg in Amerika een staartje. Hamilton zat de Nederlander in de weg tijdens de kwalificatie, op het moment dat hij wilde beginnen aan een snelle ronde. Daar was Verstappen niet van gediend. De Red Bull-coureur wierp zich vervolgens voor de Mercedes en versperde de wereldkampioen de weg.

Jos heeft naderhand met Max gesproken en vindt dat hij dit soort gevechten niet via de media maar op de baan moet uitvechten. Wel is hij trots dat zijn zoon niet over zich heen laat lopen. "Max is niet iemand die zich de kaas van het brood laat eten, dat heeft hij zijn hele carrière nog niet gedaan en dat doet hij goed. Ze hoeven geen vrienden te zijn, maar ik heb er wel even met Max over gesproken. Ik denk dat er de volgende keer niet via de pers over gepraat moet worden. Hij moet gewoon z’n ding doen op het circuit, zoals hij dat ook deed. Als er dan vervolgens over gesproken wordt, moet hij doen alsof er niets gebeurd is. Dat spelletje moet je spelen op het circuit", gaf hij aan bij Peptalk.

Verstappen senior was op maandagavond ook te horen bij Crashen in de Keuken, waar hij toegaf te denken dat Hamilton bang is voor Max. "Je zag gisteren voor de race dat Max naast Lewis ging staan en toen hebben ze het er met elkaar over gehad. Ze hebben afgesproken dat ze elkaar niet via (social) media afmaken, als er iets is moeten ze er samen over praten. Persoonlijk, en dat meen ik uit de grond van m’n hart, denk ik dat Lewis zich toch een beetje bedreigd voelt. Je merkt wel dat als Max in de buurt is, zij ook in een soort vechthouding staan. Dat heeft Max wel een beetje gecreëerd. Dat heeft Max wel bereikt door z’n manier van rijden, maar ook door z’n omgang met de pers."

