Horner verwacht spannende titelstrijd met drie teams in 2020

Helmut Marko liet eerder al optekenen dat er voor 2020 geen excuses meer zijn, hij noemde een titelstrijd met Max Verstappen zelfs 'een must'. Alhoewel Horner nog niet zover wil gaan, acht hij het wel steeds reëler dat Red Bull volgend jaar het vuur bij Mercedes aan de schenen kan leggen. Al is het maar doordat de teams - door stabiliteit in de reglementen - mondjesmaat iets dichter bij elkaar komen. "Het voelt wel alsof het veld steeds iets meer in elkaar schuift. Ironisch genoeg kan 2020 wel eens het jaar worden met het spannendste titelgevecht tussen de drie topteams, alvorens de verschillen in 2021 weer groter worden", voorspelt Horner tegenover onder meer Motorsport.com.

Met de woorden 'drie topteams' zinspeelt Horner er vanzelfsprekend op dat Red Bull Racing volgend jaar ook sterk voor de dag komt en zich in het geweld kan mengen. "Dit zou altijd een overgangsjaar zijn voor ons en ik moet Honda daarvoor alle complimenten geven. We hebben gedurende het jaar veel vooruitgang geboekt en zijn duidelijk op de goede weg. Het is nu vooral zaak dat momentum mee te nemen richting de winterstop", weet de Brit precies wat zijn manschappen te doen staat.

Horner herhaalt ook nog maar eens dat hij hiervoor helemaal op één lijn met Verstappen zit. "Hij ziet onze vooruitgang ook, hij voelt het. Zowel op motorisch vlak als ook met het chassis hebben we stappen gemaakt. Dat momentum is zeer hoopgevend, een goede steun in de rug." Daarnaast is Horner blij dat de reglementen voor volgend jaar nog niet op de schop gaan. "Het is voor ons zeker positief dat we nog stabiliteit in de reglementen hebben. Alle dingen die we hebben geleerd, kunnen we dus toepassen op de RB16."

Topteams zullen voorsprong in 2021 vergoten

2020 is overigens ook meteen het laatste jaar op basis van de huidige reglementen. Alhoewel Horner snapt dat de koningsklasse haar fans meer spektakel wil bieden, vindt hij het ergens ook jammer. "Een verandering in de reglementen zorgt meestal voor grotere verschillen", vreest hij een dominantie vergelijkbaar met Mercedes in 2014 of Brawn aan het begin van 2009. "Bij een grote reglementswijziging bestaat altijd het risico dat één team de zaken heel goed voor elkaar heeft en de rest minder."

Dat het budgetplafond nog niet voor volgend jaar geldt, werkt alleen maar grotere verschillen in de hand. "We kunnen onbeperkt en ongecontroleerd geldt uitgeven aan Research & Development. We moeten dat voor twee verschillende reglementen doen [voor de auto van 2020 en die van 2021]. Daardoor ziet het ernaar uit dat 2020 ons duurste jaar in de Formule 1 gaat worden." En dit is precies het punt waarop teams met een kleinere beurs afhaken. "Je zou dus zeker kunnen zeggen dat teams met de meeste financiële middelen ook het meest zullen profiteren van de omslag richting 2021."

De F1-reglementen vanaf 2021 onder de loep:

Met medewerking van Jonathan Noble