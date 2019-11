Brawn: "Hamilton is de sterkste F1-coureur van afgelopen 15 jaar"

Na een ijzersterk seizoen legde Lewis Hamilton in de Grand Prix van Amerika beslag op zijn zesde wereldtitel. In Austin had de Mercedes-coureur meer dan voldoende aan de tweede plaats. De 34-jarige Brit heeft nu één titel meer dan Juan Manuel Fangio en kan volgend jaar proberen op gelijke hoogte te komen met recordhouder Michael Schumacher.

Dat is voor Ross Brawn reden om de loftrompet af te steken. "Het is lastig om iets nieuws te zeggen over de reis die Lewis Hamilton heeft afgelegd gedurende zijn F1-carrière. De cijfers spreken voor zich, maar het blijft erg droog om aan de hand daarvan zijn grootsheid in deze sport te erkennen. Ik denk dat ik hem het beste een compliment kan geven door te zeggen dat hij op een unieke manier een groot kampioen is", vertelt hij in zijn nabeschouwing op de Amerikaanse Grand Prix.

Ondanks het succesverhaal van Hamilton bij Mercedes, twijfelde Brawn aanvankelijk of hij het in zich had. "Ik moet toegeven dat toen ik in 2013 met hem ging werken, ik best nerveus was over zijn aanpak als professioneel coureur. Michael Schumacher was voor mij de maatstaf, iemand die zich volledig toewijdde aan de jacht op succes en tegelijkertijd erg gesteld was op zijn privacy en die van zijn familie. Zelfs toen al had Lewis een werkelijk eclectische benadering van zijn carrière en hoewel hij uiterst professioneel was, gaf hij de voorkeur aan een minder monastieke levensstijl", aldus de F1-topman, die in zijn laatste jaar als manager bij Mercedes Hamilton onder zijn hoede kreeg.

"Lewis heeft zich altijd op zijn gemak gevoeld in heel verschillende kringen, waaronder de muziek- en modewereld. Dat heeft hem de energie gegeven om zijn talent verder te ontwikkelen en heeft ervoor gezorgd dat hij fysiek altijd op zijn best is, wat van essentieel belang is in dit F1-tijdperk", gaat Brawn verder. "Bij Mercedes heeft Lewis de juiste steun gevonden, in een omgeving die hem stimuleert en de vrijheid geeft die hij absoluut nodig heeft. Daarom feliciteer ik Toto Wolff en het hele team. Ze hebben hem niet alleen jaar na jaar een geweldige auto gegeven, maar hem ook in staat gesteld zich te ontwikkelen. Daarom is hij uitgegroeid tot een van de beste coureurs in de geschiedenis van de Formule 1, zeker de sterkste van de laatste vijftien jaar."