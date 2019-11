Bottas zegeviert in Austin, Hamilton pakt zesde titel

Bottas, die voor de vijfde keer dit seizoen van pole vertrok, bleef aan de leiding bij de start, terwijl Verstappen, die derde stond op de grid, op weg naar de eerste bocht Vettel verschalkte voor de tweede plek. Hamilton moest na een minder optreden in de kwalificatie als vijfde aan de race beginnen, maar profiteerde bij de start van een slecht wegkomende Charles Leclerc, waarna hij Sebastian Vettel aan de buitenkant van de eerste bocht passeerde. De Mercedes-coureur kwam zodoende na de eerste ronde als derde door.

Verstappen wist tijdens het eerste deel van de race goed in het spoor van Bottas te blijven, terwijl Hamilton een seconde of vier achter de Nederlander reed. De Brit kwam echter steeds dichterbij aan de Red Bull, waarna Verstappen na dertien ronden naar binnen kwam voor zijn eerste pitstop. Bottas ging een ronde later naar de pits en kwam vlak voor de Limburger weer buiten. Beide hadden hun medium banden vervangen voor harde exemplaren, waardoor zij nog de optie hadden om te switchen tussen eenstopper en een tweestopper, al bleek al snel dat er een extra bandenwissel nodig was om de race fatsoenlijk te kunnen finishen.

Hamilton kreeg van zijn engineer te horen dat zij op ‘het oorspronkelijke plan’ bleven, wat een eenstopper bleek te zijn. De coureur uit Stevenage ging dus een stuk langer door. Op het moment dat Bottas het gat met zijn teamgenoot bijna had gedicht, kreeg Hamilton de opdracht om naar de pits te gaan. “Ik kan langer doorgaan”, reageerde hij echter, om daarna de daad bij het woord te voegen door niet naar binnen te gaan, ondanks dat zijn monteurs klaarstonden. Een ronde later meldde Bottas zich aan de achterkant van Hamilton en kon de Fin zijn collega redelijk eenvoudig inhalen op het lange rechte stuk achterop het circuit. Nog een ronde later, de race was inmiddels 23 ronden oud, kwam Hamilton alsnog binnen voor nieuwe banden, waarna hij als derde terugkeerde op de baan.

Bottas en Verstappen zaten dus op een tweestopper. De Nederlander ging na ronde 34 voor de tweede keer naar binnen om van de harde band terug te gaan naar de medium, de Mercedes-rijder stopte wederom een ronde later. Deze pitstops betekenden dat Hamilton aan de leiding kwam van de race, waarna het de vraag was of hij erin zou slagen om zijn banden goed genoeg te houden om Bottas aan het einde van de race van zich af te kunnen houden. Hamilton, die een voorsprong van tien seconden had op zijn teamgenoot, moest dus voorzichtig zijn met zijn banden.

Met nog tien ronden te gaan was het verschil tussen Hamilton en Bottas nog maar twee seconden. Een paar ronden later zat de Fin binnen een seconde, terwijl de frontrunners in verkeer terecht kwamen. Met nog zes ronden tot de finish kwam de eerste aanval van Bottas aan het einde van het rechte stuk achterop het circuit, maar Hamilton verdedigde zijn plek met succes. Vier ronden voor het einde zette Bottas eerder op dat rechte stuk een nieuwe aanval in. Dit keer was het wel raak voor de Fin, die zo weer aan de leiding kwam en de zege in de Amerikaanse Grand Prix daarna probleemloos veilig kon stellen.

Ondertussen was Verstappen ook rap onderweg naar Hamilton. Twee ronden voor het einde zat hij aan de staart van de Mercedes, maar de Limburger slaagde er niet in om hem voorbij te komen. Verstappen finishte achter Hamilton als derde in Austin. Ondanks dat Hamilton de race niet won, kon hij wel gaan feesten. De tweede plaats was namelijk ruim voldoende voor zijn zesde wereldtitel. “Ik kan het echt niet geloven”, klonk het tijdens de uitloopronde over de boordradio. “Jongens, enorm bedankt!”

En Ferrari? Het Italiaanse team was nergens te bekennen op het Circuit of the Americas. Charles Leclerc finishte op grote achterstand als vierde. Sebastian Vettel zag bij de start dus Verstappen en Hamilton voorbij gaan, maar verloor ook plekken aan Charles Leclerc, Lando Norris en Daniel Ricciardo. De Duitser wist geen goed tempo neer te zetten en klaagde over onderstuur, alvorens in de achtste ronde een einde kwam aan zijn race doordat zijn achterwielophanging het begaf. De magere prestaties van Ferrari tijdens deze race doen de vraag rijzen of het team na een technische richtlijn aangaande de brandstoftoevoer zijn motorische voordeel kwijt is.

Achter Leclerc kwam Alexander Albon als vijfde over de eindstreep. De Britse Thai reed een prima inhaalrace nadat hij na de eerste ronde al naar de pits moest vanwege een botsing met Carlos Sainz Jr. in de eerste bocht. Ricciardo versloeg Lando Norris voor de zesde plaats, terwijl Sainz achtste werd, voor Nico Hülkenberg. Daniil Kvyat leek het laatste punt te pakken op de Texaanse omloop, maar omdat hij in de slotronden Sergio Perez aantikte zakte hij terug naar de twaalfde plek door een tijdstraf van vijf seconden. Perez kreeg zo de tiende plaats opnieuw in handen.

Over twee weken vindt de voorlaatste race van het Formule 1-seizoen 2019 plaats in Brazilië.

Uitslag Grand Prix van Amerika: