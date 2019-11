Brundle lacht om Verstappen: "Gele vlag, dus natuurlijk liftte ik"

Maar voordat Verstappen aan bod komt, staat Brundle vanzelfsprekend eerst uitgebreid stil bij de zesde wereldtitel van Lewis Hamilton. Het is volgens de Britse analist onmogelijk om Hamilton niet tot de grootste F1-coureurs aller tijden te rekenen. Of zoals hij het zelf in zijn column voor Sky Sports verwoordt: "Hij is van de grootste sportmannen aller tijden uit Groot-Brittannië. Er kan bovendien geen discussie meer gevoerd worden over de beste coureurs ooit zonder Lewis daarin te betrekken." De records van Schumacher kan Hamilton volgens Brundle ook evenaren, al had dat qua wereldtitels al het geval kunnen zijn. "Hij had met iets meer geluk in 2007 en 2016 al makkelijk zeven of acht wereldtitels kunnen hebben. Daar kunnen we alleen nog tegenin brengen dat hij in 2008 wel enig fortuin heeft gehad."

Sinds 2014 kan Hamilton steevast buigen op één van de beste auto's van het veld, hetgeen natuurlijk helpt voor een imposant palmares. Iets wat Verstappen met zijn Red Bull overigens nog niet heeft. De grote successen van Verstappen blijven nog even uit, maar volgens Brundle is dat amper aan de coureur te wijten. Zo maximaliseerde Verstappen ook in Austin. "Het was weer een keurige race van Verstappen, die beide Mercedessen steeds bezig hield met zijn Red Bull. Hij eindigde maar vijf seconden achter Bottas en had zonder gele vlag ook nog wel wat lol kunnen trappen met Hamilton voor P2." Dat Verstappen daarbij werd gehinderd door gele vlaggen, die werden veroorzaakt door Kevin Magnussen, vindt Brundle overigens wel ironisch. "Na het voorval met gele vlaggen in Mexico, moest ik wel lachen om Max. Hij zei namelijk na afloop van de race 'ik zag dat er met een gele vlag werd gezwaaid, dus ja ik ben natuurlijk direct van m'n gas gegaan'."

Albon heeft genoeg gedaan voor 2020-zitje

Als het aan Brundle ligt, bestaat er na de race in Texas ook geen enkele twijfel meer over de teamgenoot van Verstappen in 2020. "Albon heeft zeker genoeg gedaan om het Red Bull-zitje voor 2020 te mogen claimen, al moet gezegd dat Gasly het ook weer beter doet nu de druk eraf is." Toch heeft de Grand Prix van Amerika volgens Brundle het laatste zetje in de rug van Albon gegeven. "Hij reed weer keurig door het veld heen ondanks de noodgedwongen driestopper. Dat incident in de eerste bocht is trouwens een klassiek geval van 'met drie man door een bocht heen kan niet'. Maar daarna maakte hij wel vele en nette inhaalacties", sluit Brundle - die over Ferrari overigens opvallend weinig loslaat - lovend af.

Waarom Albon de voorkeur krijgt boven Gasly: