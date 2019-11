Verrassende testkans Nissany bij Williams in Abu Dhabi

De 25-jarige Israëlische coureur neemt het grootste deel van de test voor zijn rekening. Dinsdagmiddag en woensdagochtend duikt hij achter het stuur van de FW42. George Russell zal de sessie op dinsdag starten, terwijl 2020-coureur Nicholas Latifi op woensdag de poort sluit.

Nissany eindigde als vierde in het Renault 3.5-kampioenschap in 2016 en vijfde in 2017. In 2018 reed hij nog Formule 2 bij Campos, waar hij slechts één puntje binnen wist te slepen toen hij als tiende eindigde in Spa.

Het is een verrassende terugkeer van de Israëliër, die in 2014 al eens testte met een twee jaar oude Sauber C31 in Valencia. “Het is een geweldige ervaring op in actie te komen met een huidige generatie Formule 1-wagen en ik hoop dat ik indruk kan maken op het team”, zei Nissany.

Overigens kwam ook de vader van Nissany, Chanoch, al eens in actie. Dat gebeurde in tests voor Minardi in 2004 en 2005, terwijl hij ook een keer op vrijdag mocht meetrainen in Hongarije.