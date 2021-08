Wolff ziet nadeel voor Mercedes: “Moeten slim zijn bij de start”

In Hongarije heeft Mercedes voor de tweede keer dit seizoen de volledige eerste startrij voor zich op weten te eisen. Polesitter Lewis Hamilton was in de strijd om pole-position vier tienden sneller dan titelrivaal Max Verstappen, terwijl ook Valtteri Bottas met de tweede Mercedes sneller was dan de Nederlander. Beide Mercedes-coureurs kozen er daarnaast voor om hun snelste tijden in Q2 te noteren op de medium-compound, in tegenstelling tot de rest van het veld. Hamilton en Bottas beginnen vanmiddag dan ook als enige rijders in de top-tien op de hardere band, waar de beide Red Bulls vanaf de tweede startrij vertrekken op de zachte band.

“We zijn in het nadeel in de eerste meters, dus we moeten slim zijn bij de start en het daar goed doen”, aldus Mercedes-teambaas Toto Wolff, die het strategische voordeel van de start op de mediums bagatelliseert: “Als we met beide auto’s vooraan rijden biedt het ons wat meer strategische opties om mee te spelen. Maar als het een tweestopper wordt maakt het niet heel veel uit of je op de zachte of op de medium band vertrekt.”

“Zij [Red Bull] hebben ook twee rijders vooraan staan. Het is niet echt een voordeel dat we Lewis en Valtteri in de top-vier hebben, omdat zij ook twee rijders vooraan hebben. Het zijn een hoop ingrediënten voor een mooi spektakel.”

Mercedes plukt de vruchten van upgrades

Het team van Mercedes werd op de Red Bull Ring nog twee keer overtuigend afgetroefd door Red Bull, maar mede dankzij de zege van Hamilton in Silverstone en een nulscore aldaar van Red Bull is Mercedes weer helemaal terug in de strijd om het kampioenschap. Max Verstappen begint de Hongaarse Grand Prix met acht punten voorsprong op Hamilton, terwijl het verschil bij de constructeurs slechts vier punten bedraagt in het voordeel van Red Bull.

Wolff hoopt op de Hungaroring een slag te kunnen slaan en ziet dat zijn team de vruchten plukt van de upgrades die het twee weken geleden in Silverstone heeft geïntroduceerd. “Die upgrade was wat betreft de gewonnen downforce niet heel erg groot, maar het heeft een goede en positieve impact gehad op de auto”, vervolgt Wolff. “De correlatie was spot on en ik denk dat we ook iets meer hebben geleerd over de afstelling. Het is mooi om te zien dat we die prestaties hier op de Hungaroring weten te consolideren.”

Video: De zaterdag op de Hungaroring besproken