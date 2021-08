Ricciardo blijft worstelen bij McLaren: “De treurige werkelijkheid”

Terwijl teamgenoot Lando Norris verrassend derde staat in het kampioenschap, blijft Daniel Ricciardo worstelen met de McLaren MCL35M. De Australiër heeft dit seizoen wel wat progressie geboekt, maar zijn vroegtijdige uitschakeling in de kwalificatie op de Hungaroring is wederom een teken dat Ricciardo nog altijd niet helemaal de smaak te pakken heeft bij zijn nieuwe werkgever. De tegenvallende resultaten zijn niet langer een uitzondering voor de zevenvoudig Grand Prix-winnaar, die zelf aangeeft dat hij de situatie dan ook simpelweg moet zien te accepteren.

“Ik wil er geen streep onder zetten, dat dit definitief is en dat dit gewoon is wat het is momenteel. Maar het is dit jaar vaker wel het geval dan niet”, concludeert Ricciardo na wederom een tegenvallende kwalificatie. “Er zijn nog altijd wat dingen aan de auto [waar ik gewend aan moet raken]. Ik weet best een ronde aan elkaar te rijgen, maar op dit niveau, waar iedereen goed presteert en inmiddels vrij bekend is met zijn materiaal, is het vaak gewoon niet meer goed genoeg.”

“Ik denk dat ik op gevoel iets meer vertrouwen moet zien te halen uit de auto. Dat gevoel haal je onder andere uit de afstelling. Maar op dit moment is het wel een beetje de treurige werkelijkheid.”

Gebrek aan consistentie

Ricciardo ziet vooral geen consistentie in zijn huidige vorm bij McLaren. Goede resultaten worden regelmatig afgewisseld met een terugval, wat het lastig maakt om de auto beter te begrijpen: “Kijk naar Bahrein, de eerste kwalificatie van het jaar. Ik was daar zesde geloof ik en dacht: Oké, als ik de auto nog beter leer begrijpen kan ik alleen maar sterker worden. Maar vervolgens zet je twee stappen terug, waarna je er in Barcelona weer eentje vooruit maakt. De trend is niet consistent. Soms zijn de snelle bochten goed en dan weer de langzame bochten.”

“Het maakt het lastig om te rijden, maar uiteindelijk moet je er gewoon mee zien te dealen en de limiet vinden. Op sommige dagen voelt het goed en kan ik pushen, iets meer op instinct rijden zeg maar. Maar het is vaak ook een kwestie van aanpassen. Zo is het te vaak, maar ik wil er geen streep onder zetten en het accepteren. Ik wil zo snel mogelijk beter worden, maar nu gaat dat nog behoorlijk langzaam.”