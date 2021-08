Na zijn crash in de Britse Grand Prix waren er zorgen over schade aan de krachtbron die Max Verstappen in die race gebruikte. Onderzoek door Honda in de fabriek in Japan wees echter uit dat er geen problemen waren en dus reed de Nederlander dit weekend in Hongarije met dezelfde motor als twee weken geleden. Na afloop van de kwalificatie op de Hungaroring kwam de Japanse motorleverancier echter toch een probleem in de krachtbron tegen, wat tot zorgen leidde over de potentiële prestaties in de race.

Zondagochtend maakte Honda bekend dat besloten was om de motor uit voorzorg uit de RB16B van Verstappen te halen. De Red Bull Racing-coureur krijgt een gloednieuwe krachtbron, zijn derde en laatste exemplaar dat hij mag inzetten zonder daar een gridstraf voor te ontvangen. “Tijdens controles na de kwalificatie merkten we iets op in de power unit van Max, dat zich gedurende het weekend ontwikkeld heeft en wat waarschijnlijk het gevolg is van de crash op Silverstone”, leest de verklaring van Honda. “We hebben daarom besloten om de motor te wisselen voor een nieuw exemplaar van dezelfde specificatie. Volgens de reglementen mag Max daarom zijn derde plek op de grid behouden, zonder dat hij een straf krijgt.”

Verstappen loopt op de Hungaroring dus geen straf op voor de motorwissel, maar toch kan het een bron van zorgen voor de rest van het seizoen worden. Als de gewisselde krachtbron onherstelbaar beschadigd blijkt, heeft hij nog maar twee motoren over om de resterende twaalf races mee te rijden. Een van die motoren heeft daarbij al enkele races in de auto gelegen. Er lijkt dus een reële kans te zijn dat Verstappen later dit seizoen nog een vierde krachtbron moet inzetten en dan loopt hij daar wel een gridstraf mee op.

