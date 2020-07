Wolff: "Speculaties over salariseisen Hamilton allemaal onzin"

De contracten van Hamilton en Bottas lopen beide aan het eind van dit seizoen af. Daimler CEO Ola Kallenius heeft al aangegeven graag met beide heren verder te willen, al is er nog geen witte rook. In het geval van Hamilton schijnt dat volgens Engelse media aan het financiële plaatje te liggen. Zo wist The Daily Mail te melden dat Hamilton veertig miljoen pond per jaar zou verlangen en dat Mercedes slechts bereid zou zijn om de helft te betalen.

Bij navraag door Motorsport.com schetst Wolff echter een heel ander beeld: "Alle dingen over de onderhandelingen - of het nou een lachwekkend hoge salariseis van Lewis is of dat wij maar de helft zouden willen betalen - het is allemaal verzonnen", reageert de Oostenrijker. "We hebben nog geen enkele keer over geld gesproken. Het is dus erg vreemd om dergelijke zaken te lezen, terwijl je weet dat het klinkklare onzin is." Het beeld dat Hamilton zelfs in coronatijd geen water bij de wijn zou willen doen, klopt volgens zijn broodheer evenmin. "Lewis is zich echt wel bewust van de financiële realiteit in de auto-industrie en in de Formule 1. Tegelijkertijd heb ik veel respect voor zijn prestaties en kwaliteiten. Daardoor denk ik dat we tot een voor beide partijen bevredigend resultaat komen."

Gezien die financiële situatie is Wolff overigens wel voorstander van het inmiddels veelbesproken salarisplafond. Naast het budgetplafond voor andere zaken vindt Wolff dat er ook paal en perk moet worden gesteld aan de salarissen. "We steunen het salarisplafond inderdaad, ik geloof namelijk in een model vergelijkbaar met veel Amerikaanse sporten. Als je het gewone budgetplafond op 145 miljoen dollar vaststelt, dan moet je volgens mij ook iets doen aan de salarissen. Maar dat moet wel geleidelijk gebeuren, je wilt de huidige supersterren namelijk absoluut niet kwijtraken. Het moet tot en met 2024 eigenlijk gestaag worden ingevoerd, zodat we vooral voor de nieuwe generatie coureurs meer behapbare salarissen hebben."

Coureurs bespreken salarisplafond, Grosjean voor gelijkheid

Romain Grosjean liet in een eerder stadium al weten dat coureurs het salarisplafond onderling hebben besproken in de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA). "Sommige coureurs waren voor een beperking en anderen juist tegen. Persoonlijk denk ik dat het onacceptabel is dat Hamilton straks veertig miljoen per jaar gaat verdienen, terwijl andere coureurs voor exact hetzelfde werk 150.000 euro krijgen", aldus de Franse Haas-piloot.