CEO Daimler: Mercedes behoudt Hamilton en Bottas in 2021

De afgelopen maanden heeft Mercedes zich koest gehouden op de rijdersmarkt, nadat Ferrari een hele reeks transfers in gang heeft gezet. De Scuderia neemt na 2020 afscheid van Sebastian Vettel en haalt daar Carlos Sainz voor terug. De leegte die de Spanjaard achterlaat bij McLaren wordt weer opgevuld door Daniel Ricciardo, die de overstap maakt van Renault. De Fransen hebben nog geen vervanger aangetrokken voor de Australiër, wat inhoudt dat Vettel nog altijd een free agent is.

De afgelopen periode werd de viervoudig wereldkampioen geregeld in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Maar afgaande op de teksten van Källenius hoeft Vettel daar niet op te rekenen. In gesprek met Sky Duitsland vertelde de CEO van Daimler, het moederbedrijf van Mercedes, dat huidige rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in principe niet hoeven te vrezen voor hun plekje. “We houden vast aan onze twee jongens”, aldus Källenius.

Toch gooit de Zweed de deur niet helemaal dicht voor Vettel, voor wie Mercedes de laatste kans lijkt om een competitief zitje te bemachtigen voor 2021. Hij blijft op een schaduwlijst staan bij Mercedes voor het geval een van de huidige rijders besluit “dat hij er geen zin meer in heeft”. In dat geval wordt Vettel weer een optie voor de (in 2020 in het zwart gestoken) Zilverpijlen.

Mercedes tot 2025 in Formule 1?

Over de toekomst van Mercedes in de Formule 1 heeft Källenius goed nieuws te melden. Er bestonden wat vragen over de toekomstplannen van de Duitse renstal, die de afgelopen zes jaar beide wereldtitels opeiste, en een vertrek leek niet uitgesloten. Maar Källenius stuurt nu aan op een spoedige ondertekening van het nieuwe Concorde Agreement, waardoor Mercedes tot en met 2025 in de Formule 1 blijft. Bij Sky Duitsland bevestigde Formule 1 CEO Chase Carey de rooskleurige vooruitzichten: “Het ziet er goed uit.”