Wolff over DAS-protest Red Bull: “Andersom had ik het ook gedaan”

Op de vrijdag van de Grand Prix van Oostenrijk, de uitgestelde seizoensopener, kwam Mercedes in actie met het veelbesproken Dual Axis Steering-systeem. Rivaal Red Bull Racing tekende direct protest aan, maar dat werd door de stewards afgewezen. Dat houdt in dat Mercedes het volledige seizoen met de vinding mag rijden, voor 2021 is het concept alweer verboden. DAS moet vooral helpen om de bandenslijtage te beperken en is volgens Wolff geen item dat direct enorme winst oplevert, zoals bijvoorbeeld met de dubbele diffuser van Brawn GP het geval was.

Wolff heeft geen moeite met het feit dat concurrent Red Bull Racing protest aantekende tegen de beslissing. Sterker nog: hij complimenteert hen met het feit dat ze dat al op vrijdag deden en niet wachtten tot na de kwalificatie en race waardoor de definitieve uitslag lang op zich had kunnen laten wachten, zo zei hij toen Motorsport.com hem daarnaar vroeg: “Het systeem is zo innovatief dat het logisch is dat men opheldering wilde. Het was netjes van Red Bull dat ze op vrijdag protest aantekenden en niet op zondagavond. Het was verschrikkelijk voor de F1 geweest als we na de eerste race een protest hadden gehad waardoor niet duidelijk was wie er nou gewonnen zou hebben. Ik waardeer de sportiviteit achter hun beslissing. En het is helemaal prima om protest aan te tekenen, andersom had ik het ook gedaan.”

DAS Mercedes geen game changer

Hoewel het systeem uiteraard van meerwaarde is, stelt Wolff dat het team niet heel veel aan snelheid wint door DAS: “In de Formule 1 is men altijd geïnteresseerd in technische innovatie. Het wordt omschreven als wondermiddel, een potentiële ‘game changer’. De laatste keer dat ik zoiets zag was de dubbele diffuser maar sindsdien bleek het vaak te gaan om marginale winst. DAS is een geweldige vondst. Het voegt een nieuwe dimensie toe aan het sturen en hopelijk levert het gedurende de ontwikkelingsperiode winst op. Maar ik kan niet zeggen dat het vandaag de dag voor ons een ‘game changer’ is. Ik wil niet te veel ingaan op de details. Het is een geweldige innovatie, het idee erachter is fantastisch en ik hou ervan als teams met nieuwe ideeën komen, ongeacht of wij het zijn of een ander team.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble