Mercedes geeft toe: fundamenteel probleem met versnellingsbak

Nog altijd zoekt Mercedes naar een oplossing voor de problemen die Valtteri Bottas en Lewis Hamilton op de Red Bull Ring tegenkwamen met hun versnellingsbak. Uit het eerste onderzoek is wel duidelijk geworden dat het niet direct gerelateerd is aan de mechanische aspecten van de bak. De problemen zitten in een combinatie van hoe de W11 onderhuids is ingericht en de vibraties die door de auto gaan door de kerbstones op de Red Bull Ring, die samen een gevaarlijke cocktail vormden voor Mercedes.

Volgens hoofdingenieur Andrew Shovlin waren de problemen met de versnellingsbak niet eenmalig te zien in de race, maar staken die gedurende het weekend vaker de kop op. “We merkten het op vrijdag op, toen je zag dat Valtteri aan het eind van een van de sessies een probleem had. Dat was het eerste teken dat we een probleem hadden. In de loop van de zaterdag bleven de problemen terugkomen. En in de race verwachtten we het, omdat het een kenmerk van dit model lijkt. Dus op dit moment zal dit probleem op een gegeven moment opduiken als we de auto in elkaar gezet hebben en ermee rijden. De vraag is hoe snel.”

De oorzaak van de problemen is gerelateerd aan het opbouwen van elektrische ruis, die stoort met een aantal systemen van de auto. Shovlin legde uit dat dit uiteindelijk invloed had op de versnellingsbak en de sensors. “Het manifesteert zich niet als één ding. Het is feitelijk opbouw van elektrische ruis. Dat begint bij verschillende systemen te storen. Bij Valtteri zagen we dit ongeveer halverwege de race. Bij Lewis werd het steeds en steeds slechter en werd het later zichtbaar. Maar het is een elektrische ruis die dan op veel verschillende dingen invloed heeft.”

Mercedes kijkt nog naar welke veranderingen het kan doorvoeren voor de GP van Stiermarken van aankomend weekend in een poging om de problemen te minimaliseren. Hoewel er mogelijk aanpassingen gedaan moeten worden aan de versnellingsbak, hoeft de bak naar verluidt niet geheel opnieuw ontworpen te worden.

Met medewerking van Jonathan Noble