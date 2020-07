F1-coureurs hebben invoering salarisplafond besproken

Voor de start van het Formule 1-seizoen werd er volop gesproken over de financiële aspecten van de sport. Het ingevoerde budgetplafond is na uitvoerige discussies verder verlaagd naar 145 miljoen dollar, aanvankelijk stond de limiet op 175 miljoen dollar. De coronacrisis heeft er echter voor gezorgd dat er voor teams meer urgentie is om te snijden in de budgetten. Het salaris van coureurs valt niet binnen het ingevoerde budgetplafond, maar staat bij de F1-rijdersvakbond GPDA wel op de agenda.

“We hebben dit gesprek in de GPDA gevoerd”, verklaarde Grosjean in gesprek met onder andere Motorsport.com. “Sommige coureurs waren voor, anderen waren tegen. Ik denk dat het onacceptabel is dat Lewis Hamilton 40 miljoen verdient terwijl sommige rijders het moeten doen met 150.000 euro voor hetzelfde werk. Wat echter ook tijdens het overleg naar voren kwam is de volgende kwestie: we breken de hele autosportladder af als we de salarissen van coureurs aan banden leggen. Wie gaat in een jonge coureur investeren en betalen dat zij kunnen racen als ze die investering niet terugkrijgen met een percentage uit het salaris? Dat is een discussiepunt. Persoonlijk ben ik er niet tegen om een plafond te hebben voor salarissen. Maar als je een constructeur of manager vraagt om te investeren in een carrière en daar 20 procent voor terugvraagt, dan krijgen ze hun investering nooit terug als er een salarisplafond is.”

Over het budgetplafond werd gedurende de coronapauze concensus bereikt, Grosjean denkt dat de invoering van het budgetplafond nog wel extremer had kunnen zijn: “We gaan in de juiste richting, maar als je me vraagt of het genoeg is, dan twijfel ik daarover. Ik had graag gezien dat het iets meer extremer toegepast was. Het is een geweldig idee, maar zodra je alle uitzonderingen weghaalt kunnen teams nog steeds 200 miljoen uitgeven.”

Met medewerking van Benjamin Vinel