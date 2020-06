Officieel: Budgetplafond in F1 omlaag, hervormingen goedgekeurd

Dat de Formule 1 het over een andere boeg gaat gooien, is al langere tijd duidelijk. Er is de F1-eigenaren van Liberty Media veel aan gelegen om de sport duurzamer en tegelijkertijd ook spannender te maken. Beide ambities moeten hand in hand gaan, bijvoorbeeld middels het veelbesproken budgetplafond. De bovengrens daarvan werd in eerste instantie vastgesteld op 175 miljoen dollar, maar is gaandeweg alle discussies nog verder teruggebracht. De huidige coronacrisis heeft het laatste zetje gegeven.

Budgetplafond: Compromis met verdere reductie

In de plannen die inmiddels door het World Motor Sport Council zijn goedgekeurd, wordt er in 2021 gewerkt met een budgetplafond van 145 miljoen dollar in de Formule 1 - omgerekend zo'n 132 miljoen euro. Dit is een compromis, om onder meer Ferrari en Red Bull Racing te vriend te houden. Beide teams waren tegen vergaande reductie, voor Ferrari was 145 miljoen zelfs de absolute ondergrens. "Een limiet van 145 miljoen is al enorm veeleisend voor ons, zeker in vergelijking met wat er vorig jaar in juni werd vastgesteld. Daar moeten we grote offers voor brengen, vooral in het personeelsbestand", liet teambaas Mattia Binotto in gesprek met The Guardian weten.

Onderdeel van het plan is ook dat de bovengrens steeds verder wordt verlaagd. Zo komt het plafond in 2022 op 140 miljoen dollar te liggen en wordt het maximum in de jaren 2023-2025 teruggebracht tot 135 miljoen dollar. Met die stapsgewijze reductie komt de Formule 1 tegemoet aan onder meer McLaren en Renault, twee teams die al langer pleiten voor een bovengrens van 100 miljoen dollar. Motorische kosten en de salarissen van coureurs vallen - ook na dit WMSC-besluit - nog altijd niet onder het budgetplafond. Dat laatste is een doorn in het oog van onder meer Helmut Marko en Cyril Abiteboul, twee heren die eveneens een salarisplafond in de koningsklasse willen om exorbitante lonen te voorkomen.

Doorontwikkeling beperkt: systeem met 'tokens'

Een tweede maatregel is gericht op de doorontwikkeling van de huidige auto's. Die wordt zeer ingeperkt. Ongelimiteerd doorontwikkelen is er met de goedgekeurde hervormingen niet meer bij. In plaats daarvan wordt een systeem met zogenaamde 'tokens' van kracht. Iedere ingreep aan de auto, iedere vorm van doorontwikkeling dus, kost een door de FIA vastgesteld aantal tokens. Het aantal uitgedeelde tokens is per team beperkt, waardoor formaties moeten kiezen wat ze wél en niet doorontwikkelen. Ook dit helpt vanzelfsprekend om de kosten terug te dringen. Tegelijkertijd haalt het een voordeel van de topteams weg. Die teams hebben immers de diepste zakken en konden zodoende veel meer investeren dan de mindere goden. Door dit nieuwe systeem wordt de kwantiteit van die investeringen verminderd, waardoor kleinere teams in theorie minder achterstand oplopen.

Daarnaast heeft men de doorontwikkeling voor een behoorlijk aantal componenten bevroren richting volgend seizoen, een streven dat al langer bekend was maar nu ook formeel is beklonken. Zo mag er richting 2021 niets worden veranderd aan het chassis, de versnellingsbak, een aantal mechanische onderdelen en de 'impact structures'. De vloer van de auto wordt op bepaalde punten, vooral het gedeelte vlak voor de achterwielen, wel aangepast voor 2021. Dit is bedoeld om downforce te verliezen, zodat de Pirelli-banden het aankunnen. Doordat de overstap naar 18 inch samen met de nieuwe reglementen is uitgesteld, houdt men noodgedwongen vast aan het huidige rubber. "Maar de huidige compound, zoals deze werd geïntroduceerd in 2019, is niet berekend op drie jaren van aerodynamische ontwikkeling. Daardoor is besloten om het downforceniveau [middels de vloer] aan te passen aan de banden."

Verder wordt de motorische ontwikkeling dit jaar grotendeels aan banden gelegd. De FIA laat weten dat er maar 'een beperkt aantal motorische upgrades' wordt toegestaan en dat de tijd op de testbank wordt ingeperkt. Vanaf 2021 wordt de motorische ontwikkeling nog verder beperkt. In het genoemde jaar is nog maar één update toegestaan, vanaf 2023 wordt de ontwikkeling bevroren.

Ook 'aero handicap' goedgekeurd door WMSC

Zoals Motorsport.com afgelopen vrijdag al wist te melden, wordt dit pakket aangevuld met een zogenaamde 'aero handicap' (ATR). Deze maatregel gaat vanaf 2021 in en is een manier om de windtunnel- en ontwikkelingstijd nog verder in te perken, vanzelfsprekend om kosten te drukken. Daarnaast moet het teams dichter bij elkaar brengen. De toegestane windtunneltijd wordt namelijk gekoppeld aan de prestaties van alle teams, het wordt een soort verkapte 'balance of performance'.

De WK-stand wordt daarvoor doorslaggevend, er komt een verdeelsleutel voor de nummer één tot en met tien in het constructeurskampioenschap. Topteams krijgen door de FIA minder tijd toegewezen, terwijl de mindere goden juist meer tijd en dus ook meer kans krijgen om het gat met de kop te verkleinen. In 2021 gaat de invoering nog geleidelijk, maar 2022 krijgt de leider in het kampioenschap slechts zeventig procent van de vastgestelde tijd, terwijl de hekkensluiter juist 115 procent van die tijd krijgt. Net zoals het hele pakket aan maatregelen moet het leiden tot een goedkopere en spannendere sport. Precies wat Liberty wil en waar de huidige coronacrisis om vraagt.

De voornaamste veranderingen op een rij: