McLaren juicht F1-veranderingen toe: "Fans zijn de winnaar"

Het was al enige tijd duidelijk dat de Formule 1 op ramkoers was om enkele hervormingen en veranderingen in de sport door te zetten. Zo waren bepaalde onafhankelijke teams – waaronder McLaren – zeer stellig dat het budgetplafond verder verlaagd moest worden. Het WMSC maakte woensdagavond bekend dat het budgetplafond voor 2021 ingesteld wordt op 145 miljoen dollar en in de jaren daarna stapsgewijs verlaagd wordt naar 135 miljoen dollar. Dit is voor veel teams een welkome verandering, nadat de bovengrens aanvankelijk vastgesteld was op zo’n 175 miljoen dollar. Ook zijn er op de korte termijn een aantal maatregelen doorgevoerd die teams door de coronacrisis moeten loodsen. Zo wordt de ontwikkeling van een groot aantal onderdelen bevroren en wordt voor aerodynamische ontwikkeling gewerkt met een tokensysteem.

Het spreekwoord ‘waar gehakt wordt vallen spaanders’ is vanzelfsprekend ook van toepassing op de zaken die woensdag door het WMSC goedgekeurd zijn. Waar de grote teams met enige reserve kennisgenomen hebben van de nieuwe reglementen, juichen kleinere teams het juist toe. In een eerste reactie laat McLaren CEO Zak Brown weten: “De Formule 1 is vandaag de winnaar. Dit is een cruciaal moment voor onze sport. De Formule 1 is al enige tijd financieel zeer ongezond geweest. De toekomst van de sport en haar deelnemers stond op het spel als er niet gehandeld was, zij verdienen als collectief de complimenten voor het oplossen van dit probleem. Een universeel budgetplafond, met daarbij een betere verdeling van de inkomsten tussen de teams zal ervoor zorgen dat de competitie nog sterker wordt en er nog meer mensen naar het circuit komen en op televisie naar de races kijken. Hierdoor kunnen we meer inkomsten genereren en kunnen we de financiële positie van de teams en de sport verder verstevigen. Uiteindelijk zijn de fans de winnaars en als de fans winnen, dan wint de sport ook.”

'Meer mensen verliezen hun baan'

Teams staan de komende maanden voor de pittige taak de activiteiten te herverdelen en volgens het budgetplafond in te delen. “De manier waarop we werken en het herindelen van het team gaat een belangrijke en pijnlijke taak zijn”, zegt McLaren-teambaas Andreas Seidl. Hij verwacht dat meer werknemers hun baan zullen verliezen. Eerder deze week kondigde de McLaren Group aan zo’n 1.200 werknemers op straat te zetten, 70 van hen waren werkzaam voor het Formule 1-team. “Het zal, met het nieuws van de afgelopen week nog vers in onze gedachten, helaas betekenen dat we meer werknemers moeten laten gaan. Ons voornaamste doel is dat we in de toekomst een efficiënt en goed functionerend team op poten kunnen zetten.”

Ondanks dat de maatregelen op financieel vlak voor gelijkwaardigheid moeten zorgen, is in het technisch reglement nog wel een aantal zaken opgenomen waardoor de teams nog altijd hun creativiteit kunnen benutten. Dat is lovenswaardig, vindt Seidl: “McLaren steunt de kostenbesparende maatregelen over het algemeen, maar we zijn blij dat er een compromis is gevonden waardoor teams op aerodynamisch vlak nog vrijheid hebben zodat het competitieve element van de Formule 1 bewaart kan worden in 2020 en 2021 totdat het nieuwe reglement in 2022 van kracht wordt.”