McLaren Group moet saneren en ontslaat 1.200 werknemers

McLaren wordt hard geraakt door de coronacrisis, de verkoop van straatauto’s is door de pandemie ingestort. Daar bovenop komt dat er op de F1-afdeling gesneden moet worden om te kunnen voldoen aan het voor volgend seizoen aangekondigde budgetplafond.

Precieze details ontbreken nog, maar McLaren heeft aangekondigd dat het met het personeel rond de tafel gaat om een goede afvloeiingsregeling te treffen. Paul Walsh, CEO van de McLaren Group, reageert gelaten. “De impact die deze herstructurering op onze mensen heeft, doet ons vreselijk pijn. Vooral natuurlijk voor de mensen die waarschijnlijk hun baan gaan verliezen. We hebben er alles aan gedaan om dit te voorkomen. We hebben over de hele linie al kostenbesparende maatregelen moeten nemen, maar we hebben nu geen andere keuze dan ons personeelsbestand in te krimpen. Dit is zonder twijfel een zware tijd voor ons bedrijf en zeker voor onze mensen, maar we hopen hier uit te komen als een efficient en duurzaam bedrijf met een duidelijke visie om later weer te groeien.” McLaren Group heeft z’n hoop gevestigd op de introductie van de twee nieuwe modellen: de 765LT en de Elva.

Bij de Formule 1-tak van het bedrijf verliezen waarschijnlijk zo’n zeventig mensen hun baan. Dat is een rechtstreeks gevolg van het budgetplafond dat volgend jaar in zal gaan. De Formule 1-stallen mogen dan nog maar 145 miljoen dollar uitgeven, en dat wordt in de jaren er na verder verlaagd naar 130 miljoen dollar. Walsh daarover. “McLaren Racing is een voorvechter geweest van de introductie van een budgetplafond. Die moet de teams een gezonde toekomst bieden en tot een gelijkwaardigere sport leiden. Dit heeft een flinke impact op de omvang van ons F1-team, maar we gaan nu de noodzakelijke maatregelen nemen om 2021 klaar te zijn voor het plafond en weer te kunnen strijden om overwinningen en kampioenschappen.”

Met medewerking van Jonathan Noble