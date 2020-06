Marko wil salarisplafond in F1: "Dat hoort Verstappen niet graag"

In deze F1-loze periode houdt het budgetplafond de gemoederen flink bezig. En dan met name de hoogte van dat plafond: McLaren wil de bovengrens terugbrengen tot honderd miljoen, maar stuit op veel weerstand van Ferrari en Red Bull. Het compromis lijkt een vertrekpunt van 132 miljoen euro (145 miljoen dollar) te worden, met jaarlijks een verdere reductie van vijf miljoen.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Want onder meer motorische kosten en de salarissen van coureurs vallen niet onder dit budgetplafond. Juist op dat vlak is er volgens Marko nog werk aan de winkel. "We krijgen nu een budgetplafond voor de techniek en voor de inzet van het team als geheel. Max Verstappen wil dit misschien niet graag horen, maar op een gegeven moment moet er ook een bovengrens voor de salarissen van coureurs komen", aldus Marko in gesprek met de ORF. Met zijn verwijzing naar Verstappen duidt Marko natuurlijk op het feit dat Red Bull zeer diep in de buidel heeft getast om de Nederlander langer vast te leggen.

Naast Verstappen wordt Lewis Hamilton financieel nog altijd als een benchmark gezien met een geschat jaarsalaris van 37 miljoen euro. Maar volgens Marko ligt het daadwerkelijke bedrag veel hoger. "Dat getal kun je nog wel behoorlijk naar boven afronden. Je moet namelijk twee dingen van elkaar scheiden: er is om te beginnen een vastgesteld bedrag, maar daarnaast zijn er bonussen voor GP-zeges, wereldtitels en meer van dat soort zaken. Daardoor komt het totaalbedrag hoger uit dan die genoemde 37 miljoen euro."

Marko draait bij: 150 miljoen euro is nog steeds veel geld

Opmerkelijk genoeg lijkt Marko wat betreft het voorgestelde budgetplafond wel ietwat overstag te gaan. Hij is niet langer tegen een vergaande reductie, al praat hij nog wel steeds over 150 miljoen euro in plaats van het voorgestelde bedrag van omgerekend zo'n 132 miljoen euro. "Maar dat is nog altijd verdomd veel geld. Met zo'n bedrag kun je de mensen nog steeds fantastische sport aanbieden. En als het veld verder in elkaar schuift en als de coureur daardoor meer op de voorgrond komt ten koste van de techniek - want dat krijgen de toeschouwers toch amper mee - dan zou dat een zeer positieve stap voor de toekomst betekenen."

