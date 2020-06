Herziene Formule 1-kalender voor 2020 krijgt steeds meer vorm

In tijden van corona werkt de Formule 1 nog altijd hard aan een herziene kalender. De eerste contouren daarvan tekenen zich inmiddels af. Mits de Oostenrijkse regering akkoord gaat, moet het 71ste seizoen uit de Formule 1-geschiedenis beginnen met twee races in Spielberg. De eerste daarvan staat voor 5 juli in de agenda, de tweede exact een week later. Daarna zou men in eerste instantie naar Silverstone trekken, maar de quarantaineregels in het Verenigd Koninkrijk vormen een kink in de kabel.

Het leek zelfs al verkeken voor de Britse GP, maar premier Boris Johnson wil zich nog persoonlijk inzetten voor het doorgaan van de F1-races op Engelse bodem. Hierdoor heeft men alsnog twee plekjes gereserveerd voor Silverstone op de aangepaste kalender, volgens de laatste informatie gaat het om 2 augustus en 9 augustus. In de tussentijd kan het Formule 1-circus een bezoek brengen aan Hongarije, waar op 19 juli de derde Grand Prix van het seizoen moet worden verreden. Vanzelfsprekend gaat het bij bovenstaande evenementen steevast om races zonder publiek en pers.

Spa op geplande datum, Zandvoort ontbreekt

Na de 'double header' op Silverstone zou de koningsklasse naar Barcelona moeten afreizen, de plek waar tot dusver de enige F1-actie van dit jaar heeft plaatsgevonden. De race in Catalonië dreigde jarenlang een ondergeschoven kindje te worden op de F1-kalender, maar is door de bereidheid om een race zonder fans te organiseren ineens een bondgenoot gebleken. Het Europese deel moet worden afgesloten met races op Spa en Monza, die nog altijd voor de initiële data staan gepland. Zoals verwacht ontbreekt Zandvoort op deze kalender, de Nederlandse Grand Prix zou worden uitgesteld tot 2021. Het veelbesproken Hockenheim staat evenmin op de voorlopige planning, dat circuit wordt voorlopig aangeduid als 'reserve'.

Met medewerking van Adam Cooper

Overzicht: De voorlopige Europese racekalender voor de Formule 1