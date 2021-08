Wolff: Mercedes moet accepteren dat resultaat GP België telt

De teams, rijders, fans en het tv-publiek werden zondag getrakteerd op een no-show op Spa-Francorchamps. Na vier uur in de stromende regen wachten en twee raceronden achter de safety car werd besloten de Belgische GP definitief te staken. Dat was voldoende om een officiële uitslag op te maken. Max Verstappen werd uitgeroepen tot winnaar en kreeg - net als de rest van de top tien - de helft van het gebruikelijke aantal punten. Zonder ook maar een meter competitief te racen zag Lewis Hamilton zijn voorsprong in de titelstrijd daardoor slinken tot drie punten. Red Bull liep eveneens vijf punten in op Mercedes, dat nu nog zeven punten voorsprong heeft op de Oostenrijkse concurrent.

De drie ronden achter de safety car konden na de race op forse kritiek rekenen in de F1-paddock. Hamilton stelde dat commerciële belangen de reden vormden om alsnog te rijden, iets wat F1-baas Stefano Domenicali ontkende. De wereldkampioen vond ook dat de aanwezige toeschouwers alle reden hadden om boos te zijn. Wolff sluit zich daarbij aan, maar weet ook dat Mercedes de situatie moet accepteren. “Er zijn halve punten uitgedeeld, terwijl eigenlijk al verwacht werd dat het weer niet beter ging worden. Maar het is wat het is. Dit moet je denk ik maar accepteren, zodat je het hoofdstuk kan afsluiten en verder kan gaan” zei de Oostenrijker. “In zekere zin moeten we echt lof hebben voor de fans die drie dagen in de regen hebben gezeten. Zij hebben gewacht totdat er een race zou plaatsvinden. Maar als team hebben we wat punten verloren en daarom moeten we door.”

In klassen als de IndyCar en NASCAR bestaat de mogelijkheid om een race uit te stellen tot maandag als het weer racen op zondag onmogelijk maakt. Volgens F1-wedstrijdleider Michael Masi was dat op Spa niet mogelijk. Wel gaat Domenicali om tafel met de teams om een herhaling van zondag te voorkomen. “Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om de race van start te laten gaan, maar vanwege de regen is dat niet gebeurd”, aldus Wolff. Hij weet niet zeker of racen op maandag de oplossing was geweest. “Ik denk dat veel fans dan weer naar hun werk moeten. We zouden dan geprobeerd hebben om de race voor de lokale fans te laten plaatsvinden, en daarom zou dat voor hen geen groot verschil hebben gemaakt.”