Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van België

Winnaars:

De enige man die zondag echt blij was op Spa-Francorchamps luisterde naar de naam George Russell. Waar de andere podiumklanten er een beetje ongemakkelijk bij stonden en veel fans al huiswaarts waren gekeerd, was de lach bij Russell niet van zijn gezicht te krijgen. Toen hij nadien de pers te woord stond, was het verhaal helder: "Een eerste podium is altijd bijzonder, het maakt niet uit hoe die tot stand is gekomen." Enkele uren daarvoor had hij opgeroepen die twee rondjes achter de safety car toch maar te rijden, puur voor de fans... Het was natuurlijk louter eigenbelang, maar dat is hem meteen vergeven. George verdient dit namelijk enorm. Na alle tegenslag en de tijd waarin als een tijger in een kooi zit opgesloten bij Williams komt deze opsteker hem zeer toe. Daarnaast is het mooi dat er met de bokaal ook een tastbare beloning is gekomen voor één van de beste kwalificatie-optredens in de Formule 1 ooit. Wat Russell op zaterdag heeft laten zien, is zonder twijfel van de buitencategorie.

Hij stond niet op het podium, maar toen hij de schrijvende pers in het vierkantje te woord stond, was de lach bij Daniel Ricciardo toch voorzichtig terug. Het eerste half jaar in dienst van McLaren is simpelweg beroerd verlopen. De Australiër noemde het zelf 'the sad new reality'. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Lando Norris op Spa wederom beduidend sneller was, maar door een loeizware crash kon de Brit die snelheid niet verzilveren. Los daarvan is het wel een goede prestatie dat Ricciardo zijn bolide als vierde op de grid wist te positioneren. Hij hield 'on merit' onder meer de Mercedes van Valtteri Bottas en de Red Bull van Sergio Perez van het lijf. Het kan de opsteker zijn die hij zo hard nodig heeft, zo liet hij ook in het perspraatje na afloop optekenen. Daarin toonde hij overigens ook begrip voor het besluit om halve punten uit te delen. Niet alleen uit eigenbelang, maar ook omdat zijn oude teammaat Max Verstappen dat zou verdienen na een zeer enerverende kwalificatie op zaterdag.

Het brengt ons automatisch bij de ietwat ambigue positie van Max Verstappen. Want is Max een winnaar in dit waterballet of niet? Formeel wel, hij heeft immers de zestiende F1-zege achter zijn naam staan en nummer zes van dit seizoen. Tegelijkertijd valt te verdedigen dat Verstappen afgelopen zondag 12,5 punten heeft verloren in de titelstrijd. Als er wel was gereden, had Verstappen als enige fatsoenlijk zicht en maakte dat hem tot favoriet voor winst. Alhoewel daar geen speld tussen te krijgen is, liet Verstappen na afloop weten dat er ook een keerzijde is: "Onder deze omstandigheden kun je ook heel snel een momentje hebben en dan is alles weg, dan heb je helemaal geen punten." Het maakt dat de uiteindelijke gang van zaken nog niet zo slecht is voor Verstappen. Met de achterstand teruggebracht tot drie punten is het 'everything to play for' en Zandvoort zou in theorie best goed bij de RB16B moeten passen.

Verliezers:

Het gebeurt niet vaak dat we hier iets ander neerzetten dan een team of coureur, maar na dit weekend is er geen ontkomen aan. De fans zijn zonder enige twijfel de grootste verliezers van afgelopen weekend. Ondergetekende zat hoog en droog in de commentaarcabines boven de pitboxen, maar het gros van de 75.000 aanwezigen was compleet doorweekt. De malaise begon 's ochtends al toen bleek dat meerdere parkeerplaatsen (lees: weilanden) onder water waren gelopen en de politie naarstig op zoek moest naar andere parkeergelegenheid. De files namen in lengte toe en dat betekende dat veel mensen de Formule 3- en Porsche Supercup-races hebben gemist. Het was toen nog niet bekend, maar daarmee hebben ze het mooiste van de dag gemist. Een F1-regenrace had alle malaise goed moeten maken, maar we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Rest de vraag of de fans geld terug kunnen krijgen, al is die vraag niet makkelijk te beantwoorden. F1 loopt voor de verantwoordelijkheid weg door te zeggen dat ze met twee afgelegde rondjes een race hebben georganiseerd. Stefano Domenicali wijst naar de organisatie in Spa, maar die heeft door de editie van vorig jaar (zonder publiek) niet veel vet op de botten...

Dat politieke spelletje maakt de Formule 1 in combinatie met de FIA ook een verliezer. Klopt, het was heel lastig geweest om op zondagmiddag te racen. Om 15.15 uur kon het volgens Max Verstappen wel, maar iedereen die achter hem in de spray reed klaagde steen en been. Nadien ging het op Spa alleen maar harder regenen en was er geen beginnen meer aan. Belangrijker is echter dat de FIA verstrikt lijkt te zitten in de eigen regels en moeite heeft om in dergelijke situaties het hoofd boven water te houden. Zo hebben meerdere coureurs volledig terecht aangegeven dat er flexibiliteit moet zijn om de starttijd te vervroegen als het weer daarom vraagt. Nee, dat is niet ideaal gezien de TV-contracten, maar het is nog altijd beter dan wat we zondag hebben gezien. Daarnaast was de gang van zaken met de drie uursregel een aanfluiting. Die regel schrijft voor dat een evenement drie uur na de bedachte starttijd onherroepelijk eindigt, maar biedt absoluut geen soelaas in gevallen zoals zondag. De FIA kwam daar zelf ook achter en zette de klok om vijf uur stil, maar waarom zo laat? Als het weer wel was opgeknapt, dan hadden ze ook geen race voor volle punten meer kunnen houden. Het lijkt allemaal voor de bühne en voor het eigen hachje te zijn geweest: coûte que coûte nog even die twee rondjes eruit persen om financieel de dans te ontspringen...

Het laatste stekje bij de verliezers gaat wel naar een coureur, Sergio Perez om precies te zijn. Ferrari had daar gezien de tegenvallende kwalificatie - beide coureurs waren erg kritisch in gesprek met de pers - ook kunnen staan, maar de Scuderia kan in de regentombola toch nog een dubbele puntenfinish bijschrijven. Perez zag zijn punten letterlijk en figuurlijk door het putje spoelen met een schuiver op weg naar de grid. Al te hard kunnen en mogen we hem daar overigens niet op afrekenen. Natuurlijk is het dom, maar de mensen die hem nu veroordelen, zagen het voorval van Verstappen in Hongarije wellicht door de vingers. Doordat de impact bij Verstappen minder groot was, kwam hij er mee weg en Perez niet. Desalniettemin is het een krasje op het zelfvertrouwen van de man die net een nieuw contract op zak heeft. Zin in persverplichtingen had hij na de schuiver niet en hij was al van plan om het circuit te verlaten. Christian Horner sommeerde hem om te blijven, al is dat uiteindelijk voor twee zinloze rondjes gebleken. Een zondag om snel te vergeten dus, al geldt dat voor meer aanwezigen op Spa...

