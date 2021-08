Spa kijkt naar compensatie voor fans na verregende GP van België

De 75.000 Formule 1-fans op Spa-Francorchamps maakten zich op voor een spectaculaire race op een nat circuit. De omstandigheden waren echter dusdanig slecht dat de wedstrijdleiding keer op keer besloot om de start uit te stellen. Uiteindelijk zag het publiek het veld slechts een handvol maal langskomen achter de safety car, waarna de race ruim vier uur na de beoogde starttijd definitief werd afgelast. De vele doorweekte fans dropen onverrichter zaken af. De organisatie gaat nu bekijken of er een financiële compensatie geregeld kan worden, zo bevestigt Vanessa Maes, algemeen directeur van Spa GP.

Met tranen in haar ogen stelde Maes in gesprek met Derniere Heure op zoek te gaan naar een oplossing voor de 75.000 fans: “De komende dagen gaan we met Formula One Management bekijken hoe we onze toeschouwers kunnen compenseren na deze force majeure.”

Maes baalt enorm van de ontstane situatie, maar stelt dat veiligheid in alle gevallen boven alles gaat: “Spa GP wil haar diepste spijt betuigen voor het resultaat van de GP, het slotstuk voor mijn team na een jaar hard werken waarin we vele obstakels moesten overwinnen. Het weer is helaas een element waarover we geen controle hebben. Ik heb altijd gezegd dat de veiligheid van het publiek het allerbelangrijkste is. Datzelfde geldt voor de gezondheid van de coureurs. Veiligheid boven alles en daarom respecteer ik de beslissing van de wedstrijdleider. Uiteraard deel ik de enorme teleurstelling van onze klanten, die zich voorbeeldig hebben gedragen. Dit onderstreept nogmaals de kwaliteit en het perfecte gedrag van ons enthousiaste publiek.”

