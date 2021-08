Regen spelbreker in Spa, Verstappen krijgt halve punten voor zege

Voor de 2021-editie van de Belgische Grand Prix was geduld nodig. Veel geduld. De geplande start van de race om 15.00 uur viel namelijk letter in het water. De racedirectie stelde het begin van de wedstrijd met tien minuten uit omdat het hard was gaan regenen, waarna er nog drie keer een uitstel van vijf minuten volgde. Om 15.25 uur ging het veld dan eindelijk achter de safety car op pad, maar het regende nog altijd stevig en na twee formatieronden werden de coureurs terug naar de pits gedirigeerd. Vervolgens was het een kwestie van wachten. Lang wachten.

Voor Sergio Perez kwam de opgeschorte start als een zegen, zo leek het althans even. De Mexicaan was onderweg naar de grid in de bandenstapels gecrasht bij Les Combes. Zijn voorwielophanging rechtsvoor raakte daarbij dermate beschadigd dat hij niet van start kon gaan. Maar nadat de coureurs hun wagens in de pits hadden geparkeerd, besloot Red Bull te gaan kijken of er toch nog een mogelijkheid was om Perez terug in de wedstrijd te brengen.

Red Bull-teammanager Jonathan Wheatley zocht contact met racedirecteur Michael Masi, maar nog voordat de vraag überhaupt was gesteld, was er een ‘nee’ over de radio te horen. Nadat Wheatley nog eens had aangedrongen, beloofde Masi te gaan overleggen met de stewards en na wat uitzoekwerk ging het licht alsnog op groen voor een ‘pitlane start’ van Perez, waarna het voor Red Bull zaak was om zijn auto weer rijklaar te krijgen. Om 16.35 uur verdwenen de schermen voor de garage van Perez, waarna er een gerepareerde RB16B te voorschijn kwam. De coureur uit Guadalajara, die eigenlijk al voornemens was om het circuit te verlaten, maakte daarop een rondgang door de pitbox om zijn monteurs te bedanken.

Intussen was er de nodige verwarring of de race al officieel gestart was, hoeveel ronden er formeel nog te rijden waren en hoe lang een eventuele race nog zou duren. Masi deelde daarop mee dat om 15.00 uur de periode van drie uur was ingegaan waarbinnen de race gehouden moest worden, wat inhield dat om 18.00 uur sowieso een einde zou komen aan het hele gebeuren. Echter, om 17.00 uur grepen de stewards in en werd de klok stopgezet, zodat er sowieso nog een uur gereden kon worden, mocht de regen afnemen. Maar het bleef - helaas ook voor de 75.000 fans die langs de baan stonden en al geen fijne dag achter de rug hadden - onafgebroken hard regenen in de Ardennen.

Om 18.07 uur kwam het bericht dat de race tien minuten later zou worden hervat. Op de afgesproken tijd kwamen de coureurs inderdaad achter de safety car terug het circuit op - tot blijdschap van de fans - en begon de klok - met daarop dus nog zestig minuten - weer te lopen. Maar de omstandigheden op de baan bleken nog altijd niet goed genoeg om te gaan racen. De regen begon zelfs weer toe te nemen en tijdens de derde ronde achter de safety car werd de rode vlag opnieuw uitgehangen, waarop de coureurs voor de tweede keer die dag hun wagens in de pits zetten.

Omdat er geen zicht was op verbetering, besloot racedirectie de wedstrijd niet nog eens te hervatten. De ronden achter de safety car waren echter voldoende voor een officiële raceklassering, waarbij de stand na de eerste ronde formeel als uitslag diende. Zo werd Max Verstappen uitgeroepen tot winnaar van de Belgische Grand Prix, behaalde George Russell in Spa een sensationele tweede plek met Williams en maakte Lewis Hamilton het podium in de eerste race na de zomerstop compleet. De overige punten waren voor Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Nicholas Latifi en Carlos Sainz Jr. Doordat men niet 75 procent van de raceafstand had afgelegd, leverde de race echter maar halve punten op. Perez verscheen nog wel op de baan, maar kreeg dus geen kans om zich te revancheren voor zijn moment voor de race: hij werd twintigste.

In het kampioenschap gaat Hamilton nog steeds aan de leiding, maar het verschil met Verstappen bedraagt nog maar drie punten. Het Formule 1-seizoen 2021 gaat volgende week verder met de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort.

