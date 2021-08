F1 wil gesprek over regelwijziging na farce op Spa-Francorchamps

Hoewel iedereen in de Formule 1-paddock het erover eens is dat de Grand Prix van België onder de erbarmelijke omstandigheden niet kon plaatsvinden, is er onenigheid over de wijze waarop het eindresultaat werd opgemaakt en er halve punten werden uitgedeeld voor slechts drie ronden achter de safety car. Wereldkampioen Lewis Hamilton stelde dat de sport het grote geld verkoos boven de fans, Sebastian Vettel vond het maar niks dat er punten uitgedeeld werden voor een paar geneutraliseerde ronden. Daarin stond de Duitser zeker niet alleen.

Formule 1 CEO Stefano Domenicali is eveneens niet blij met de wijze waarop de uitslag voor de race tot stand kwam en wil het gesprek aangaan met de stakeholders van de sport om de reglementen te veranderen. Het doel is helder: een situatie zoals afgelopen zondag in Spa voorkomen. Daarvoor zijn twee opties: ofwel door vast te leggen dat de uitslag pas na een bepaald aantal echte raceronden tot stand kan komen, of een procedure bepalen waarmee races op een latere datum kunnen plaatsvinden. In beide gevallen is er goedkeuring van de F1, de FIA en de teams nodig. Het is echter niet aannemelijk dat iemand tegen een voorstel stemt dat een situatie zoals in België kan voorkomen.

McLaren CEO Zak Brown schaart zich achter het plan van Domenicali en is voorstander van verandering: “De reglementen schrijven voor dat er na een paar ronden sprake is van een race. Ik denk dat daar opnieuw naar gekeken moet worden. Er is niemand die zal zeggen dat de weersomstandigheden veilig genoeg waren om te racen, maar we moeten als sport een betere oplossing bedenken voor dergelijke situaties. De uitslag mag niet bepaald worden op basis van drie ronden achter de safety car. Zo staat het in de regels, maar dat moet door ons allemaal opnieuw worden bekeken. We moeten leren van deze race en bekijken wat we anders moeten doen om ervoor te zorgen dat iedereen de beoogde race krijgt: de volgende dag of op een later moment. Hopelijk gebeurt dit dan niet nogmaals.”

