Hamilton: “Hoop echt dat de fans hun geld terugkrijgen”

Op een kletsnat circuit van Spa-Francorchamps legden de Formule 1-bolides zondag niet meer dan een handvol rondjes af achter de safety car. Vanwege de barre weersomstandigheden vond de wedstrijdleiding het niet verantwoord om de coureurs tegen elkaar te laten racen, maar vanwege de afgelegde kilometers achter de safety car kon de Grand Prix wel officieel als een race worden bestempeld. Na afloop mochten racewinnaar Max Verstappen, George Russell en Lewis Hamilton dan ook naar het podium om er hun trofee in ontvangst te nemen, maar de blijdschap was na afloop ver te zoeken op het gezicht van Hamilton.

“Ik leef echt mee met de fans vandaag. Hier kan natuurlijk niemand iets aan doen, met dit soort weersomstandigheden, maar de fans waren echt fantastisch vandaag”, aldus Hamilton, die bewondering had voor het tienduizenden mensen langs de baan die ondanks de regen urenlang bleven hopen op een race: “Ze zijn al die tijd blijven wachten op een potentiële race.”

De twee rondjes achter de safety car leken vooral voor de bühne, zodat de Belgische Grand Prix officieel bestempeld kan worden als een race. Het kan de Formule 1-organisatie achteraf een hoop claims besparen, weet ook Hamilton: “Toen ze ons terug naar buiten stuurden wisten ze dat de baan er niet beter op geworden was, maar ze deden het zodat we twee rondjes achter de safety car konden rijden, wat de minimale vereiste is voor een race. Ik hoop echt dat de fans hun geld terugkrijgen na vandaag.”

"Denk echt dat het een mooie race had kunnen worden"

Waar titelconcurrent Verstappen wel zin had om te racen zondag, liet Hamilton weten dat het gezien de omstandigheden simpelweg niet mogelijk was: “Je kon nauwelijks vijf meter voor je kijken. De auto voor je verdween gewoon in de spray. Het was zo lastig op de rechte stukken, zelfs om het knipperende licht aan de achterkant te zien. Je kon niet eens voluit gaan omdat je niet wist op wat voor deel van het circuit je reed.”

“Het is jammer omdat ik natuurlijk had willen racen. Ik denk echt dat het een hele mooie race had kunnen worden als het niet zo hard zou hebben geregend.”

Hamilton houdt WK-leiding

Omdat er slechts een paar rondjes zijn afgelegd op het circuit van Spa-Francorchamps werden er na afloop halve punten uitgedeeld aan de top-tien. Ondanks zijn derde plek behoudt Hamilton daardoor de WK-leiding. De Brit reist met drie punten voorsprong op Verstappen naar Zandvoort, waar de fans komende week hopelijk wel een echte race krijgen voorgeschoteld.