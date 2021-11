Wolff: Diskwalificatie heeft de leeuw in Hamilton wakker gemaakt

Lewis Hamilton en Max Verstappen vechten al het hele jaar een spannend duel uit om de wereldtitel, maar de laatste paar weken kreeg de Mercedes-rijder een aantal rake klappen te verwerken. Zo won Verstappen de race in Austin, op een circuit waar de zevenvoudig wereldkampioen vooraf als de favoriet werd bestempeld, om vervolgens ook de Grand Prix van Mexico te domineren. In Brazilië pakte de Brit vervolgens de eerste startplek voor de sprintrace, totdat een probleem met de achtervleugel leidde tot een diskwalificatie.

Met een flinke achterstand in de WK-stand, een start vanaf de allerlaatste startplek voor de sprintrace en een gridstraf voor de hoofdrace op zondag zag het er vorige week wat betreft zijn kansen op de titel vrij somber uit voor Hamilton. De Brit knokte zich echter twee keer een weg naar voren met de overwinning in de GP van Sao Paulo als gevolg, waarna hij deze week ook de allereerste Grand Prix van Qatar op zijn naam schreef, nadat hij op zaterdag al oppermachtig was in de kwalificatie. Het gat in de titelstrijd is daardoor teruggebracht tot acht punten, waardoor Hamilton met nog twee races te gaan weer volop kans heeft op de titel.

“Ik denk dat ik nooit de hoop heb opgegeven”, sprak Mercedes-teambaas Toto Wolff zondag na afloop van de race op het circuit van Losail. “We waren heel erg sterk in Turkije, al presteerden we daarna wel beneden onze verwachtingen in Austin en Mexico. Maar in dit team weigert ook maar iemand de strijd op te geven. Ik ben dankbaar voor hoe de titelstrijd weer om is geslagen. Als je me aan het begin van het jaar verteld had dat we in Saudi-Arabië en Abu Dhabi nog zouden vechten om de titel had ik ervoor getekend. Ik hoop echt dat het tot het bittere eind gaat. De partij die het uiteindelijk wint, heeft het dan ook verdiend.”

'Dit is Lewis op zijn best'

Hamilton lijkt sinds de zaterdag in Brazilië een schepje bovenop te hebben gedaan. Wolff denkt wel te weten waar dat vandaan komt: “Ze hebben op die zaterdag in Interlagos echt de leeuw in hem wakker gemaakt. Hij is volledig op dreef, brutaal, koelbloedig. Dit is echt Lewis op zijn best, we hebben het in het verleden ook al gezien.”

“Als Lewis tegenslag te verwerken krijgt, brengt het hem tot het punt waarop hij echt zijn superkrachten kan inschakelen. Het is de tegenslag in Interlagos die het bij hem heeft losgemaakt.”

Helse dag voor Bottas

In tegenstelling tot de foutloze race van Hamilton, kende teamgenoot Valtteri Bottas zondag een race om te vergeten. De dag van de Fin begon met een gridstraf van drie plaatsen, waarna hij vanaf de zesde startplaats ook nog eens een beroerde start had. Na een lekke band kon hij een goed resultaat al helemaal vergeten, waarna het team van Mercedes hem voor het einde van de race naar binnen haalde om de race vroegtijdig te beëindigen: “Als je mag spreken van een dag in de hel, dan was dat echt de dag van Valtteri”, vervolgt Wolff. “Hij viel na de start terug in niemandsland, vocht zich terug en lag op koers voor een podium, totdat hij als eerste een lekke band opliep. Dat gebeurde net aan het begin van de ronde, waarna hij totaal geen downforce meer had en we hem uit lieten vallen.”

“Het had echt niet beroerder kunnen gaan voor hem. De auto werd te warm, de auto was beschadigd en hij liep gewoon niet hard genoeg meer. We kozen er dan ook maar voor om de krachtbron te sparen.”