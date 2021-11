Verstappen rekende al op gridstraf: "Maar ze krijgen mij nooit klein"

Anderhalf uur voor de allereerste Qatarese Grand Prix kreeg Max Verstappen te horen dat hij vijf plaatsen achteruit moest op de startopstelling. Als een verrassing kwam dat naar eigen zeggen niet. "Om eerlijk te zijn wist ik al wel wat er komen ging. Ik wist dat gisteravond al wel, want ik krijg nooit cadeautjes", liet Verstappen voor de camera van Ziggo Sport weten. "Ik zag het dus wel aankomen."

Dat laatste betekent overigens nog niet dat Verstappen de straf ook terecht vindt. Christian Horner sprak in zijn emotie over een 'malafide marshal' die met dubbel geel zwaaide, al heeft hij inmiddels zijn excuses aangeboden voor die woorden. Verstappen formuleert het iets voorzichtiger dan zijn teambaas, al is ook hij van mening dat de situatie niet bepaald duidelijk was. "Uiteindelijk beslist de raceleiding om geen gele vlag te geven, alleen een lokale marshal denkt 'oh, er staat een auto stil en dus toch een gele vlag'. Daardoor word je uiteindelijk bestraft. Dat vind ik heel krom."

Horner voegde toe dat het besluit kostbaar had kunnen blijken voor de titelaspiraties van Red Bull Racing, al viel dat door een ijzersterke start van Verstappen wel mee. De Nederlander lag na de eerste bochtencombinatie alweer vierde en kon in minder dan vijf ronden terug rijden naar de tweede stek. "Ik was natuurlijk wel gemotiveerd", stelt de Limburger met een lach. "Mij krijgen ze sowieso nooit klein. Die eerste ronde was heel belangrijk en daarna lag ik al snel weer tweede."

Snelheid tekort ten opzichte van Mercedes

In het restant bleek er niets te beginnen tegen titelrivaal Lewis Hamilton in zijn Mercedes. "Ik probeerde het gat met Lewis wel zo klein mogelijk te maken, om ervoor te zorgen dat zij geen extra pitstop konden maken aan het eind van de race." Dat pakte goed uit en heeft met een beetje hulp van de virtual safety car zelfs geleid tot de snelste raceronde. Het betekent dat Verstappen slechts zes punten inlevert op Hamilton en er nog altijd acht voor staat in de titelstrijd.

Dat gezegd hebbende, kwam Red Bull snelheid wel degelijk tekort op het Losail International Circuit. "Als wij wisten waarom Mercedes momenteel zo snel is, dan hadden we natuurlijk al wel dingen veranderd. Maar op de één of andere manier is dit niet echt ons circuit gebleken", laat Verstappen tijdens de persconferentie weten op een vraag van Motorsport.com. "Soms krijg je het echt goed voor elkaar met de banden en daar kun je wel een verschil mee maken. Maar goed: het is overduidelijk dat Mercedes erg sterk is geweest in de voorbije races, zelfs in races die ik heb gewonnen."

Toch bekijkt Verstappen het ook weer positief. Dat hij met twee races voor de boeg nog kans maakt op de wereldtitel, ziet hij namelijk als pure winst. "We moeten blijven pushen, maar ik denk wel dat we het als team al heel goed hebben gedaan vergeleken met de voorbije jaren. In de voorbije jaren was Mercedes zo dominant, dat het al best indrukwekkend is dat we nu überhaupt in dit gevecht zitten. En we geven natuurlijk niet op. Dit weekend kwamen we zeker wat snelheid tekort, maar in de komende raceweekenden kan er nog veel gebeuren."