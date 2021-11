F1-update: Verstappen beperkt de schade, felle Red Bull-kritiek op FIA

De inaugurele Grand Prix van Qatar werd zondag een overtuigende prooi voor Lewis Hamilton, die de race onder het kunstlicht van start tot finish domineerde met zijn Mercedes. Max Verstappen moest de race vanwege een gridstraf als zevende aanvangen, maar knokte zich na een goede start al snel naar de tweede plaats. Dat bleek echter het maximaal haalbare, moest de Nederlander zelf ook erkennen. De Red Bull-coureur beperkte de schade door met het rijden van de snelste raceronde nog wel een bonuspuntje te scoren, waardoor de Nederlander over twee weken acht punten voorsprong heeft te verdedigen tijdens de voorlaatste race van het seizoen in Saudi-Arabië.

In de video bovenaan deze pagina blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de Grand Prix van Qatar. Wat waren na afloop de reacties uit het kamp van Mercedes, wat had Verstappen te melden en wat was de eerste reactie van Pirelli over de vele lekke banden tijdens de race op zondag?

Uiteraard ook aandacht voor man van de wedstrijd Fernando Alonso en een Formule 1-update is tegenwoordig niet compleet zonder nieuws uit het kantoor van de stewards. Deze keer werd Red Bull-teambaas Christian Horner op het matje geroepen, nadat de Brit zich behoorlijk kritisch had uitgelaten over de opgelopen gridstraf van Verstappen na de kwalificatie.

