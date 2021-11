Hamilton wil Formule 1-seizoen afmaken met speciale regenbooghelm

Lewis Hamilton reed vorige week in Brazilië nog met een speciale Ayrton Senna-helm, maar voorafgaand aan de allereerste Formule 1-race in Qatar onthulde de zevenvoudig wereldkampioen weer een nieuw speciaal helmontwerp. In zijn nieuwste design zitten de kleuren van de regenboog verwerkt, waarmee de Brit de gelijkheid van alle mensen wil onderstrepen. Dat onderwerp ligt met name in Qatar zeer gevoelig, een land waar de mensenrechtensituatie al vaker onderwerp van discussie is geweest.

In tegenstelling tot Max Verstappen – die niet al te veel woorden wilde vuilmaken over het racen in Qatar – heeft titelrivaal Lewis Hamilton wel zijn stem laten horen. “Ik vind dat sporters die hier naartoe gaan, verplicht zijn bewustwording te creëren”, aldus de Brit, alvorens hij een dag later zijn regenbooghelm onthulde.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

De Formule 1 blijft na de inaugurele race in Qatar nog even in het Midden-Oosten. De laatste twee races van het jaar worden in december namelijk afgewerkt in Saudi-Arabië en Abu Dhabi. Vooral in dat eerste land is de mensenrechtensituatie ook een beladen onderwerp. Op de vraag van Motorsport.com of Hamilton daar ook zal rijden met de regenbooghelm antwoordde hij: “Ik zal hetzelfde helmontwerp waarschijnlijk blijven gebruiken in de twee races die hierna nog gaan komen, of op zijn minst ook volgende week [in Saudi Arabië].”

Hoewel de boodschap misschien wat gevoelig ligt in Qatar, heeft Hamilton geen commentaar gekregen op het ontwerp: “Ik heb er nog geen commentaar of negatieve feedback over gekregen. Achterop staat ‘we stand together’ en ‘love is love’, het is voor mij persoonlijk belangrijk om die gemeenschap hier te vertegenwoordigen. Ik weet namelijk dat hier bepaalde situaties niet perfect zijn en aangestipt moeten worden. Ik hoop echter dat iemand naar voren stapt en zou graag willen weten wat ze er aan gaan doen om de gemeenschap beter te ondersteunen, de LGBTQ+-gemeenschap. Ik wacht op een antwoord.”

Eerder dit jaar droeg Aston Martin-coureur Sebastian Vettel uit solidariteit voor de LGBTQ+-gemeenschap al een regenboogshirt en -schoenen in Hongarije. Bovendien reed de Duitser er ook met regenboogkleuren op zijn helm, een ontwerp dat hij dit jaar ook gebruikte tijdens de races in Turkije en Bahrein.