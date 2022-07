Pourchaire begrijpt moeite van Alfa Romeo met organiseren F1-kans

Theo Pourchaire zou aanstaande vrijdag in Frankrijk de eerste oefensessie voor zijn rekening nemen, maar door de afgelasting van de Grand Prix van Rusland zijn alle F2-activiteiten verplaatst naar het circuit van Paul Ricard. Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur besloot daarom de kans voor Pourchaire te verplaatsen, maar het team heeft de grootste moeite om een andere geschikte training te vinden. Pourchaire - die derde staat in het F2-kampioenschap - vindt het zelf fijner zich helemaal op de Formule 2 te richten, ondanks dat het lastig is om een alternatief voor zijn F1-kans te vinden.

"Ik heb het daar eerlijk gezegd ook niet met Fred over gehad. We proberen het alleen over F2 te hebben. Hij zei in ieder geval dat ik me daar volledig op moet concentreren", aldus de Fransman. "Het initiële plan was om in Frankrijk te rijden, maar helaas of gelukkig is er dit weekend F2. Het is goed om mijn eigen race te hebben, maar we zien dat andere wel in de toekomst." Toch begrijpt Pourchaire dat het geen eenvoudige taak is om een ander moment te kiezen. "Er zijn maar twee of drie banen waar het nog mogelijk is. Er is ook nog een Pirelli-test en het weer helpt ook niet altijd mee. Zhou is een rookie en Bottas moet in Singapore en Suzuka ook rijden. Maar om eerlijk te zijn denk ik er ook niet veel aan. Ik focus me liever op F2, daar heb ik nog iets te winnen dit jaar."

Op de vraag of de coureur in beide klassen actief wil zijn in één weekend, antwoordt hij: "Liever niet, maar het hangt er ook wel weer vanaf. Stel dat ik twee races voor het einde F2-kampioen ben dan kan het prima, al lijkt dit niet te gebeuren. Ik richt me liever op F2 dan op beide klassen." Vasseur liet op Silverstone aan Motorsport.com weten dat het lastig was om nog een plek te vinden. "Je kan het niet in Singapore doen", zei de teambaas. "Japan is lastig voor een rookie en onze huidige coureurs moeten daar zelf rijden omdat er al twee jaar niet geracet is. Daarnaast heb je nog sprintraces en een paar weekends waar we bandentests moeten uitvoeren. Het is vrij lastig om een rookie te laten rijden in VT1 en vervolgens een bandentest uit te voeren in de tweede training. Mexico kan, Austin kan ook. Maar ook daar moeten we Pirelli bandentests doen. Daarnaast speelt het weer ook een rol."

F1-teams dienen minimaal twee keer dit seizoen een rookie in te zetten in de eerste training. Juri Vips kwam voor Red Bull Racing in actie in Spanje, terwijl Nyck de Vries in diezelfde training in de F1-auto van Williams stapte. De Nederlander mag bij de Franse GP in de Mercedes van Lewis Hamilton stappen tijdens VT1.