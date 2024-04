IndyCar-debuut smaakt F2-kampioen Pourchaire naar meer: Valt ook in op Barber

Als invaller van David Malukas bij Arrow McLaren mocht Théo Pourchaire op Long Beach zijn debuut maken in de IndyCar. De Fransman, een Sauber-junior, moest in de kwalificatie genoegen nemen met P22, maar in de race hield hij zijn hoofd koel en reed hij naar een keurige elfde plaats - waarmee hij de coureur met meeste gewonnen posities was. "Het was een geweldige ervaring", vertelt Pourchaire in gesprek met Motorsport.com. "Ik ben supertrots op mijn prestaties dit weekend. Ik kwam hier zonder enige kennis van de auto, de baan en het team. Het was de eerste keer met het team en het was een fantastische prestatie. Ik heb zo veel geleerd in deze race, met al die pitstops en de safety car. Ik kon veel auto's inhalen, dus ik heb er onwijs van genoten." Dit weekend stapt hij weer in de #6 McLaren, aangezien Malukas nog altijd herstellende is.

Pourchaire is dit jaar actief in de Super Formula na het behalen van de Formule 2-titel in 2023. Hij hoopt via deze omweg de Formule 1 te bereiken, al lijkt op papier de IndyCar op lange termijn ook geen slechte optie voor de 20-jarige coureur. "Het racen in de IndyCar is waanzinnig", spat het enthousiasme van Pourchaire af. "De races zijn fysiek echt zwaar. Ik voel me in orde. Het was lastig omdat dit de eerste keer was, maar uiteindelijk ben ik blij met mijn prestatie, ook fysiek gezien. Het racen is echt goed, maar zo zwaar. We strijden om een tiende van een seconde, of minder zelfs. Ik heb ervan genoten, strijden met auto's, op koude banden de pitstraat uitrijden en ze inhalen: het is gaaf. Ik heb ervan genoten en ik hoop in de toekomst terug te keren."

Nu hij in relatief korte tijd van de Formule 2, Super Formula en IndyCar heeft kunnen proeven, merkt Pourchaire met name verschillen tussen F2 en de Amerikaanse raceklasse. "De IndyCar-races zijn veel langer en dat leidt tot een echt goede race omdat we heel veel mogelijkheden hebben met de strategie."

Klaar voor tweede invalbeurt

Aangezien de blessure van Malukas ernstiger is dan gedacht mag Pourchaire dit weekend weer in actie komen, dit keer op Barber Motorsports Park. Voorafgaand aan de race op Long Beach liet hij al weten dat hij vastgelegd was voor twee races als vervanger van Malukas, waar hij later op terugkwam door te benadrukken dat het afhangt van het herstel van de McLaren-coureur.

Arrow McLaren-teambaas Gavin Ward bevestigt na de Grand Prix van Long Beach aan Motorsport.com dat Pourchaire inderdaad mee zal gaan naar Alabama. "We hebben het geluk dat we goede opties tot onze beschikking hebben. We hebben heel hard gewerkt", zegt Ward. "Het is zeker een ongewenste afleiding dat we naar andere coureurs moeten zoeken, maar gezien de omstandigheden had het erger kunnen zijn. We proberen het beste te maken van een lastige situatie."

Ward was tevreden over de prestaties van invaller Pourchaire, bij wie hij het enthousiasme duidelijk kon merken op de boordradio. Zelf voelt de coureurs zich gereed voor detweede invalbeurt. "Als ik een tweede kans krijg, dan ben ik beter voorbereid omdat ik een volledig raceweekend achter de rug heb", legt hij uit. "Ik weet dat een circuit als Barber een road course is, maar het ziet er meer uit als een Europees circuit. Misschien zal dat dan makkelijker zijn voor mij. We gaan het zien. Maar ik zal de race nu nabespreken met het team en we zullen tijd hebben om te weten wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar we moeten genieten van deze race. Het was een goede", besluit de F2-kampioen.