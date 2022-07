Goed op banden letten belangrijk in Frankrijk, zegt Verstappen

Max Verstappen heeft halverwege het Formule 1-seizoen 2022 een comfortabele voorsprong van 38 punten ten opzichte van naaste achtervolger Charles Leclerc. De Ferrari-coureur wist tijdens de Grand Prix van Oostenrijk wel wat van zijn achterstand af te knabbelen door de krachtmeting op de Red Bull Ring op zijn naam te schrijven. Hij moest daarvoor wel drie keer afrekenen met Verstappen, die de leiding tot twee keer toe heroverde door eerder zijn pitstop te maken. De Nederlander werd overigens niet uit luxe eerder naar de pits gehaald, want hij had last van behoorlijk veel bandenslijtage. Daardoor hield hij het in de eerste stint slechts 13 ronden vol op de mediums, terwijl de eerste set harde banden ook slechts 23 ronden mee ging.

Door de zege in de sprintrace en het rijden van de snelste ronde wist Verstappen de schade optimaal te beperken in Oostenrijk, want Leclerc liep uiteindelijk slechts vijf seconden in. Toch hoopt de regerend wereldkampioen dat hij en Red Bull Racing hun lesje geleerd hebben. "Ik kijk uit naar een nieuwe raceweek waarin we hopelijk onze prestaties van Oostenrijk kunnen verbeteren en kunnen leren van ons resultaat van de vorige keer", zegt Verstappen in zijn vooruitblik op de Franse Grand Prix, die aankomend weekend op het programma staat.

Dat zegt Verstappen niet zonder reden, want van Circuit Paul Ricard is eveneens bekend dat de banden het er behoorlijk zwaar te verduren krijgen. Bovendien worden dit weekend temperaturen van ruim boven de 30 graden Celsius verwacht, wat het geheel nog zwaarder maakt voor het rubber van Pirelli. De slijtage onder controle krijgen is volgens Verstappen dan ook van belang om voor een herhaling van zijn zege van 2021 te kunnen gaan. Destijds ging hij als leider voor een tweede keer naar de pits, waarna hij het gat met Lewis Hamilton dichtte en hem in de slotfase passeerde voor de zege. "We hadden vorig jaar als team een goed resultaat in Frankrijk", aldus Verstappen. "Het circuit heeft veel technische en snelle bochten richting het einde van de ronde. Het wordt daarom belangrijk om goed op de banden te letten, vooral omdat we een erg warm weekend tegemoet gaan."