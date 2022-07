Alle F1-teams zijn dit seizoen verplicht om in minimaal twee vrije trainingen een rookie te laten rijden. Alfa Romeo heeft al één ingelost met het debuut van rookie Zhou Guanyu in Bahrein, maar Valtteri Bottas moet zijn auto nog een keer afstaan aan Theo Pourchaire. Volgens Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur was het initiële plan de Fransman in zijn eigen land op het circuit van Paul Ricard te laten instappen. Echter heeft de Formule 2-organisatie, de klasse waarin Pourchaire actief is, vanwege de afgelasting van het Russische Grand Prix-weekend de F2-races naar Paul Ricard verplaatst.

Vasseur zegt dat Pourchaire de Alfa Romeo C42 niet kan besturen zolang het event clasht met het F2-programma. Hierdoor zijn er voor de Fransman geen mogelijkheden meer op de Red Bull Ring, Hungaroring, Spa, Zandvoort, Monza en Abu Dhabi. Daarnaast is een weekend met een sprintrace ook geen optie, omdat de eerste vrije training direct wordt opgevolgd door de kwalificatie. Hierdoor valt ook Interlagos weg. Volgens Vasseur is het stratencircuit in Singapore een te groot risico en is Suzuka te lastig voor een debutant. Daar komt bij dat Bottas in Japan zelf kilometers moet maken, aangezien de Formule 1 vanwege corona twee edities heeft moeten overslaan aldaar. Ook is Pirelli nog van plan om twee of drie tweede vrije trainingen te gebruiken voor het testen van de 2023-banden en omdat te combineren met het inzetten van een rookie in VT1, vindt Vasseur ook geen goed idee.

"We hadden Le Castellet in ons hoofd, maar daar gaat de Formule 2 nu rijden omdat Sochi niet meer doorgaat", zegt Vasseur. "Mexico kan, net als Austin... maar Pirelli plant nog een aantal bandentests. Daarnaast hangt het ook af van het weer."

Slechts drie F1-teams hebben tot op heden rookies ingezet. Zhou debuteerde dus in Bahrein, Nyck de Vries kwam in Spanje in actie voor Williams en de recent ontslagen Red Bull-reserve Juri Vips nam in datzelfde weekend plaats in de RB18. Red Bull-teambaas Christian Horner bevestigde onlangs dat door het ontslag van de Est, Liam Lawson de reservecoureur is bij Red Bull Racing en AlphaTauri. Hij moet dus nog worden ingezet dit seizoen, maar heeft net als Pourchaire ook verplichtingen in de Formule 2. Alpine-baas Otmar Szafnauer heeft laten weten dat het debuut van Oscar Piastri over de zomerstop wordt getild. Aanvankelijk stond deze gepland voor het Franse Grand Prix-weekend.