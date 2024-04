Iwasa in de wolken na debuut in Formule 1-sessie: "Enorm genoten"

De Japanse Formule 1-fan had vrijdag op Suzuka genoeg om naar uit te kijken. Bij RB reden namelijk twee Japanners. Naast vaste coureur Yuki Tsunoda maakte ook Ayumu Iwasa zijn opwachting. Iwasa nam plaats in de auto van Daniel Ricciardo en debuteerde zodoende in een officiële Formule 1-sessie. De Red Bull-junior maakte geen fout en was na afloop dan ook tevreden. "Dit was voor mij een fantastische sessie. Het was genieten om in een F1-auto over Suzuka te rijden. Ik heb hier al heel veel gereden, maar het gevoel in een F1-wagen is heel anders. Ik kon hier enorm van genieten", lacht de 22-jarige coureur.

Iwasa werd met een duidelijk doel op pad gestuurd door RB. "Het idee was dat ik de auto leerde kennen en dat ik belangrijke data zou verzamelen voor het team. Maar ik verbeterde mijn eigen rondetijd ook continu. Dat was eigenlijk niet echt de bedoeling", vertelt de rijder. "Het was heel belangrijk dat ik door de sessie heen de auto steeds beter leerde kennen. Dit was voor mij een hele waardevolle ervaring."

Zoals Iwasa al aangaf kent hij het circuit van Suzuka op zijn duim. Zo heeft de coureur dit jaar ook al in het Super Formula-kampioenschap op het parcours geracet, maar volgens hem is F1 andere koek. "Vergeleken met die auto is dit echt geweldig. Je kan veel harder pushen en de limiet ligt veel verder", vertelt Iwasa, die zijn ervaring uit Super Formula wel kon gebruiken. "Sector 1 is niet heel anders dan in die klasse. Dat is ook de reden waarom ik zo snel de pace kon vinden." Uiteindelijk noteerde Iwasa in de eerste training een zestiende tijd, op negen tienden van RB-teamgenoot Tsunoda.

Video: De eerste meters van Iwasa tijdens een officiële Formule 1-sessie

Zoals gezegd rijdt Iwasa dit seizoen in het Japanse Super Formula-kampioenschap. Het seizoen in die klasse begon op 10 maart en Iwasa was daar direct de beste rookie met een negende stek. Onder andere regerend Formule 2-kampioen Théo Pourchaire en voormalig F1-coureur Kamui Kobayashi zijn zijn tegenstanders in het kampioenschap.