Officieel: Pourchaire vervangt Malukas in IndyCar-race Long Beach

De terugkeer van David Malukas in het IndyCar-veld is weer uitgesteld. De 22-jarige coureur viel voor de seizoensstart van de mountainbike tijdens een training en is sindsdien met een polsblessure uitgeschakeld. Voor de race in Long Beach heeft Arrow McLaren Théo Pourchaire aangewezen als zijn vervanger. De regerend Formule 2-kampioen debuteert daarmee komend weekend in de Amerikaanse raceklasse. "Dit is een geweldige kans om voor een legendarisch team uit te komen in een legendarische raceklasse als de IndyCar", vertelt de Fransman bij de aankondiging van zijn debuut. "Ik keek als jong jongetje al naar de IndyCar en er werd altijd geweldig geracet. Toen het team me belde was ik direct enthousiast."

Pourchaire is dankbaar dat hij deze kans kreeg. "Vooral dank aan Zak [Brown, CEO McLaren], Gavin [Ward, teambaas Arrow McLaren] en Tony [Kanaan, sportief directeur Arrow McLaren]. Ook ben ik dankbaar dat Sauber F1 toestemming gaf om hier aan mee te doen", vertelt de 20-jarige coureur. "Het is jammer dat David nog verder moet herstellen. Het gaat een zware taak voor me worden [dit weekend], maar ik ben er klaar voor."

Teambaas Ward steekt zijn enthousiasme over Pourchaire niet onder stoelen of banken. "Théo is misschien een onverwachte coureur in de IndyCar-paddock, maar we zijn benieuwd wat hij kan laten zien in Long Beach", vertelt de Canadees. "Hij heeft een uitstekend cv, zeker voor iemand van zijn leeftijd. Hij is gedreven om voor ons te rijden en wil komend weekend achter het stuur laten zien waar hij toe in staat is."

Geen datum voor terugkeer Malukas

Het is opvallend dat Malukas nog niet terug achter het stuur is, want in eerste instantie werd er gesproken over een herstelperiode van zes weken. Ondertussen duurt de revalidatie al meer dan twee maanden. "Het is jammer dat het langer duurt dan verwacht. Hij werkt nauw samen met onze teamtrainer in het herstel", vertelt Ward. "Hij doet zoveel mogelijk krachttraining om het herstel te bevorderen."

Voor de mensen bij Arrow McLaren is het wel telkens aanpassen aan een nieuwe coureur. In St. Pete en Thermal mocht Callum Ilott plaatsnemen, nu is Pourchaire de gelukkige. Ward prijst het team voor hun flexibiliteit. "Ze doen het geweldig, zeker gezien alle veranderingen sinds de blessure [van Malukas]", zegt de topman.