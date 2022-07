“Nyck vervangt Lewis dit weekend in de eerste training als onderdeel van de gereserveerde sessies voor jonge coureurs”, zegt teambaas Toto Wolff. “We zijn benieuwd hoe hij het doet in de eerste training.” Alle Formule 1-teams zijn dit seizoen verplicht om minimaal twee vrijdagtrainingen te laten verrijden door onervaren coureurs.

Eerder dit seizoen reed De Vries ook al een eerste vrije training. Hij deed dat op het circuit van Barcelona waar Williams een plek voor hem gereserveerd had. De Vries was in die bewuste sessie sneller dan zijn gelegenheidsteamgenoot Nicholas Latifi.

De Vries hoopt nog altijd op een zitje in de Formule 1, maar de Formule E-kampioen heeft dat naar eigen zeggen "niet in de hand". Het management van Williams was lovend over de prestaties van De Vries in Barcelona. "Hij heeft geen stap verkeerd gezet", liet Williams-topman Dave Robson desgevraagd weten.

De trainingskans bij Mercedes is vooral bedoeld om snelheid op te bouwen. De coureur uit Sneek kan zodoende een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de W13, die dit seizoen tot nu toe behoorlijk grillig is gebleken. Het hoofdprogramma van De Vries speelt zich voorlopig af in de elektrische Formule E. De regerend kampioen staat achtste in het kampioenschap.

Bij Alfa Romeo stapt F1-routinier Robert Kubica weer in de wagen. Hij neemt de eerste training voor zijn rekening in de auto van Valtteri Bottas.