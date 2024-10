Startnummers in de Formule 1: Het magische nummer 5

Kampioen worden is niet voor veel coureurs weggelegd. In ruim zeventig jaar Formule 1 zijn er maar 34 geweest. Een titel halen met nummer 1 op de neus is het vaakst gebeurd, maar daarna komt nummer 5. Maar liefst negen keer is een coureur met dat startnummer naar het kampioenschap gekomen. Grote namen als Michael Schumacher, Fernando Alonso, Nelson Piquet en Michael Andretti wisten met dat nummer te winnen, maar we zoomen in op twee andere rijders met nummer vijf, te beginnen met Nigel Mansell.

Halverwege de jaren 80 brak Mansell door in F1 en dat begon met #5 op de auto. De Engelsman was al wel vijf jaar een beetje aan het aanrommelen in de marge, maar toen Williams hem in 1985 een stoeltje bood begon het balletje echt te rollen. In zijn debuutseizoen bij de formatie onder leiding van de legendarische teambaas Frank Williams was hij nog niet echt een titelkandidaat, maar de twee jaren erna was hij dat wel. Helaas voor de Our Nige zat het kampioenschap in die jaren er niet in, maar hij liet wel prachtige staaltjes racen zien. Een van de meest memorabele momenten was in 1987 op Silverstone. Na een dramatische start met een losgeschoten wiel lag hij 28,4 seconden achter teamgenoot Nelson Piquet, maar hij ging met elf aanscherpingen van het ronderecord op jacht naar de Braziliaan. Met nog tweeënhalf ronde te gaan passeerde hij voor een uitzinnig publiek de latere kampioen.

Nigel Mansell won op spectaculaire wijze de race in Silverstone 1987 Foto door: David Phipps

Mansell schaart deze race dan ook tussen de mooiste uit zijn loopbaan. "Dit is een van de momenten uit mijn carrière waar ik het meest trots op ben", vertelde hij tijdens een terugblik op zijn carrière. "Je thuisrace winnen is altijd bijzonder, maar de manier waarop ik dat tijdens Silverstone 1987 deed, is heel bijzonder. Ik had het idee dat ik de elke ronde voortgestuwd werd door de wave."

Vijf jaar later - en na een tussenstapje bij Ferrari - slaagde Mansell er toch in om met #5 de titel te pakken, en ook nog eens in een Williams. In zestien races dat jaar won hij er negen, werd hij drie keer tweede en viel hij drie keer uit. De seizoensafsluiter van dat jaar in Australië reed hij voor het laatst in zijn F1-carrière met nummer vijf. Het eindigde dramatisch, want na een crash met Ayrton Senna zat zijn race erop. Mansell trok daarna naar Amerika voor een avontuur in de IndyCar. Met succes, want hij won direct het kampioenschap, mét - hoe kan het ook anders - #5 op de auto. Daarmee is hij de enige coureur die in twee jaar de F1- en de IndyCar-titel won. In 1994 en 1995 keerde Mansell kortstondig terug in F1, maar dat was met een ander startnummer.

Nigel Mansell met nummer 5 op weg naar de IndyCar-titel Foto door: Indianapolis Motor Speedway

Vettel met #5: Teleurstelling na teleurstelling

De tweede coureur die we met #5 associëren is Sebastian Vettel. In 2014 werd de vrije startnummerkeuze ingevoerd en Vettel koos voor dat nummer. Het eerste jaar reed de Duitser echter met een ander nummer, want in 2013 werd hij wereldkampioen en mocht het jaar erna #1 op de auto zetten. In 2015 moest de rijder uit Heppenheim over op #5, het jaar ervoor werd hij verslagen door Lewis Hamilton.

Hamilton zou hem in de jaren daarna achtervolgen, of liever gezegd voorblijven. Na 2014 verruilde Vettel Red Bull voor een avontuur bij Ferrari om daar de kroon op zijn carrière te zetten. Zijn grote droom was om met de Italiaanse renstal kampioen te worden, maar dat lukte niet. Twee jaar werd hij tweede - 2017 en 2018 - en twee jaar was dat achter Hamilton. En in die seizoenen was het eigenlijk vrij kansloos ook.

2020 was een verschrikkelijk jaar voor Vettel Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Nadat Charles Leclerc een seizoen later instapte, ging het bergafwaarts. Een vijfde plek in het WK werd opgevolgd met een dertiende plek, in een Ferrari. Vettel eindigde dat jaar met slechts 33 punten. Dat is het laagste aantal punten wat hij in een volledig F1-seizoen heeft gescoord. Ter vergelijking, Leclerc pakte dat jaar met 98 punten maar liefst 65 meer dan zijn ervarener teamgenoot. Het was voor Ferrari het signaal om afscheid te nemen van de viervoudig wereldkampioen.

Een overstap naar Aston Martin Racing bracht wat verlichting qua druk, maar niet meer dan dat. Ja, hij versloeg teamgenoot Lance Stroll, maar dat mag niet echt een wonder heten. Na 2022 besloot Vettel aan het einde van dat seizoen zijn helm aan de wilgen te hangen. Verhalen over een eventuele terugkeer op de grid popten dit jaar nog op, er werd zelfs getest in een Porsche Hypercar, maar een echte rentree laat nog op zich wachten.