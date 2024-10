Opnieuw verliest de FIA een paar belangrijke personeelsleden. Deze keer vertrekken hoofd communicatie Luke Skipper en secretaris-generaal van mobiliteit Jacob Bangsgaard bij de organisatie. De topmannen verklaren dat ze vertrokken zijn om elders een nieuwe uitdaging aan te gaan, maar een opvallende timing van de aankondiging is het wel. Het leiderschap van FIA-president Mohammed Ben Sulayem ligt namelijk de laatste tijd flink onder vuur.

In Singapore kreeg Max Verstappen vanwege het gebruik van een vloekwoord een taakstraf, een paar dagen nadat het interview van Ben Sulayem met Motorsport.com over het taalgebruik van de coureurs naar buiten kwam. De Emirati riep de rijders op om netter taalgebruik te hanteren. Verstappen was het met de sanctie absoluut niet eens en hield zijn antwoorden in de officiële persconferenties kort. Donderdag kwam het volgende artikel van Motorsport.com naar buiten waarin de FIA-baas uithaalde naar de Britse pers. Een directe link tussen het afscheid van Skipper en Bangsgaard is niet te leggen, maar dat beide mannen besluiten om nu bij de FIA te vertrekken is opvallend.

Skipper werd in 2022 aangetrokken als hoofd van de communicatie-afdeling. De Schot had zijn sporen in het internationale wereldje aardig verdiend. Zo was Skipper hoofd van de staf van de Scottish National Party in het Britse parlement en hoofd van een communicatiebedrijf in New York.

Bangsgaard kwam in 2023 bij de FIA als secretaris-generaal van auto-mobiliteit en toerisme. Iets meer dan anderhalf jaar later vertrekt de Deen alweer. Ook Bangsgaard kwam met een aardig cv bij de FIA binnen, want hij is al jaren een van de invloedrijkste figuren op het gebied van mobiliteit. Zo richtte hij het European Policy Research in 1997 op, waar hij tot op de dag van vandaag de CEO van is.

Leegloop FIA

Het vertrek van Bangsgaard en Skipper is zoals gezegd niet het eerste vertrek bij de FIA in de afgelopen twaalf maanden. Afgelopen winter vertrokken sportief directeur Steve Nielsen en single-seater technisch directeur Tim Goss al. Nielsen ging daarna bij de FOM aan de slag en Goss start binnenkort bij RB F1 Team in als chief technical officer. Deborah Mayer was vlak daarvoor al bij de FIA vertrokken. Zij was bij het autosportorgaan hoofd van de FIA Women in Sport Commission.

In februari raakte de FIA de volgende hooggeplaatste personeelsleden kwijt. Governance en Regulatory-directeur Pierre Ketterer vertrok voor een avontuur bij het Internationale Olympische Comité, hoofd commerciële zaken Edward Floyd trok tegelijkertijd weg. Zowel Floyd als Ketterer waren betrokken bij het afsluiten van het nieuwe Concorde Agreement, waarna ze besloten om hun carrière elders voort te zetten.

Dat was nog niet alles, want in mei verliet de eerste vrouwelijke CEO Natalie Robyn de FIA. Ze werd in 2022 aangetrokken als een belangrijke schakel in het herstructureren van de FIA, maar na tweeënhalf jaar zat dat avontuur er weer op.