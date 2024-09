Ben Sulayem: “De FIA krijgt alleen maar bagger over zich heen”

Sinds Ben Sulayem in december 2021 is aangetreden als FIA-president, heeft de federatie verschillende maatregelen genomen om de wedstrijden in de Formule 1 beter te laten verlopen. Zo is er een Remote Operations Centre geïntroduceerd om de wedstrijdleiding op het circuit te ondersteunen en is het High Performance Programme gelanceerd om stewards en racedirecteuren te trainen en te begeleiden. Ook kondigde de FIA onlangs de komst van een nieuwe afdeling voor officials aan, die zich onder andere zal bezighouden met het rekruteren van officials en het toewijzen van stewards en wedstrijdleiders aan evenementen.

Verder probeerde de FIA eerder dit jaar bij de Grand Prix van Oostenrijk een nieuwe oplossing uit voor het track limits-probleem dat al enige tijd op de Red Bull Ring speelde. Het ging hierbij onder andere om een strookje grind naast de kerbstones, dat de coureurs moet ontmoedigen om wijd te gaan. Het experiment bleek een groot succes, waardoor nu gekeken kan worden of deze opzet ook op andere circuits kan worden toegepast waarop zowel door de Formule 1 als de MotoGP gereden wordt.

Ben Sulayem is blij dat het probleem nu tot het verleden lijkt te behoren, maar merkt op dat de bond in zijn ogen niet genoeg credits heeft gekregen voor het vinden van een oplossing. “Nee, we krijgen nooit ergens credits voor”, zegt hij in een exclusief interview met Motorsport.com. “Dat is onmogelijk. We krijgen alleen maar bagger over ons heen.” Behalve dat de FIA naar zijn mening meer credits zou moeten krijgen, zou het volgens Ben Sulayem ook niet meer dan terecht zijn als er meer geld richting de federatie zou vloeien, gezien de investeringen die zij doet om de sport te verbeteren. “Als je ernaar kijkt, dan verdient iedereen geld aan de sport behalve de FIA. En krijgt iedereen credits [voor hoe goed het momenteel gaat met de sport] behalve de FIA.”

“Dat is echt zo”, gaat hij verder. “Toen ik aantrad, stonden we 20 miljoen in de min. Hoe dat kon? We hadden natuurlijk net als iedereen onze inkomsten uit de sport, maar kijk eens naar wat de promotor ondertussen heeft verdiend. En dat hebben ze goed gedaan hoor, daar ik kan ik ze alleen maar mee feliciteren, dat ze zo slim zijn geweest om het zo aan te pakken. Om heel eerlijk te zijn heeft Liberty Media ook gewoon fantastisch werk gedaan met de Formule 1. Dus als je me zou vragen of ik dat allemaal ongedaan zou maken, als ik zou kunnen terugreizen in de tijd, dan luidt mijn antwoord: nee, absoluut niet. Dat zou ik niet doen. Maar ik zou er wel voor zorgen dat de FIA [financieel] op gelijke voet met ze komt te staan.”

“Ze zijn een goede promotor, dat zijn ze echt”, vervolgt hij zijn lofzang over Liberty Media. “Als je me vandaag zou vragen of er iemand anders is die het net zo goed zou kunnen doen als zij, dan zou ik antwoorden: voor zover ik kan zien, niet. Ik steun ze dan ook bij wat ze doen, de FIA werkt op de best mogelijke manier met ze samen. Maar de regelgeving en het bestuur van de sport vallen onder de FIA”, benadrukt hij het belang van de autosportbond. ”Laat dus iedereen er wat geld aan verdienen. Laat de coureurs plezier hebben, op een veilige manier rijden en geld verdienen. En laat de teams meer geld verdienen, wat ook gebeurt. Maar of de FIA ooit ergens de credits voor zal krijgen? Nee, onmogelijk.”