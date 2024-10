Ben Sulayem over Britse media: “Kijk wat ze mij hebben aangedaan”

Tijdens een exclusief interview van Motorsport.com met FIA-president Mohammed Ben Sulayem kwam onder andere over een recente opmerking van Adrian Newey ter sprake. De topontwerper, die begin volgend jaar van Red Bull naar Aston Martin verkast, vertelde onlangs dat Max Verstappen en Sebastian Vettel op bepaalde momenten door de Britse media zijn ‘gedemoniseerd’. Toen Motorsport.com bij de Grand Prix van Azerbeidzjan aan Verstappen vroeg wat hij van deze uitspraak van Newey vindt, antwoordde de drievoudig wereldkampioen dat hij het daar ‘honderd procent’ mee eens is.

“Ik respecteer Max”, zegt Ben Sulayem als Motorsport.com vraagt naar zijn mening over de opmerking van Newey en de rol van de Britse media in de sport als geheel. “Want ik ben ook rijder geweest en kampioen. En ik respecteer winnaars en kampioenen."

“Ik heb gezien wat er allemaal over hem geschreven is. Maar laten we het eens over mij hebben”, gaat de voormalig rallyrijder verder. “Als je kijkt naar wat de Britse media mij hebben aangedaan… Ze hebben me aan de schandpaal genageld. Hoewel ze me nergens van hebben beschuldigd… En ze blijven maar doorgaan. Maar trek ik mij daar iets van aan? Nee. Waarom niet? Omdat: wat willen ze? Ze willen meer geld verdienen en meer aandacht voor zichzelf. Daar is het hen allemaal natuurlijk om te doen.”

“Maar ze hebben helemaal niets te zeggen over mij en de FIA”, benadrukt Ben Sulayem. “Met alle respect voor de Britse media en alle andere media: ze hebben nergens een stem in. We zijn een onafhankelijke, democratische federatie. De leden hebben mij gekozen. De macht ligt bij de General Assembly, niet bij de media.”

“Kunnen we nou gewoon eens stoppen met al die onzin? Kunnen we teruggaan naar de orde van de dag en het weer hebben over wat het beste is voor de sport? Is dat mogelijk? Ik vraag het maar. Maar als de media dat niet willen, dan moeten ze het zelf maar weten”, aldus de FIA-president. “Het leven gaat door”, vervolgt hij schouderophalend. “Weet je wat ze met me hebben gedaan? Ze hebben me sterker gemaakt. Ik ben voorzichtiger en wijzer geworden. En ik geniet de steun [van de leden]. Als zij vinden dat het tijd is voor een andere president, dan is dat hun beslissing. Het zijn immers ook de leden die mij voor deze functie hebben gekozen. En als zij niet tevreden over mij zijn, dan is het aan hen [om iemand anders te kiezen].”

Verkiezingen

Volgens de 62-jarige Emirati staat de FIA er anno 2024 stukken beter voor dat toen hij eind 2021 aantrad. “Honderd procent”, stelt hij. “En daar zitten veel verschillende kanten aan. We zijn allereerst efficiënter geworden. Plannen worden sneller uitgevoerd. Daarnaast we zijn teruggegaan naar onze eigenlijke missie: het luisteren naar onze leden. Want zonder onze leden, is er geen FIA. Zo simpel is het.”

Ook staat de bond er financieel gezonder voor. Ben Sulayem: “We hebben de FIA teruggebracht in de plus. En dat hebben we niet gedaan door mensen te ontslaan. Nee, we zijn meer inkomsten gaan genereren, anderen zijn ons eerlijker gaan behandelen en we hebben hervormingen doorgevoerd bij de FIA, die onder andere inhouden dat we dus terug zijn gegaan naar onze eigenlijke missie.”

Volgend jaar zijn er weer presidentsverkiezingen bij de FIA. Ben Sulayem heeft reeds aangegeven zich weer verkiesbaar te stellen. “En als er iemand is die het tegen me wil opnemen, dan ga ik die strijd graag aan. We hadden het eerder over democratie. Je kan dan natuurlijk niet gaan zeggen: dan wil ik het wel en dan wil ik het niet. Dus als iemand het tegen me wil opnemen, dan is diegene meer dan welkom.”