Hoewel vloekwoorden die door de coureurs worden uitgesproken over de boordradio, worden gecensureerd als ze op tv worden uitgezonden, is het doorgaans niet moeilijk om te raden welke woorden zij op dat moment hebben gebruikt. Ben Sulayem geeft in een exclusief gesprek met Motorsport.com aan dat hij niet gelukkig is met hoeveel er momenteel wordt gevloekt tijdens de F1-uitzendingen, ook al zijn de krachttermen niet daadwerkelijk te horen. Hij herinnert de coureurs eraan dat zij een verantwoordelijkheid hebben, maar zegt ook dat de FIA aan het FOM heeft gevraagd om het gevloek op tv te minimaliseren.

“Er zit een verschil tussen onze sport, autosport, en rapmuziek”, zegt Ben Sulayem in een uitgebreid interview met Motorsport.com. “Wij zijn geen rappers. Hoe vaak per minuut gebruiken zij het F-woord? Zo vaak gebeurt het niet bij ons. Maar dat zijn zij en wij zijn wij,” geeft hij aan dat hij het ook niet zover wil laten komen.

Dat er soms gevloekt wordt achter het stuur, kan Ben Sulayem, ergens wel begrijpen. “Ik ben zelf coureur geweest”, aldus de veertienvoudig winnaar van het Middle East Rally Championship. “In het heetst van de strijd kunnen de gemoederen hoog oplopen, als je bijvoorbeeld een duw van een andere rijder hebt gekregen. Toen mij dat vroeger in het zand overkwam, was ik op die momenten ook boos. Maar dat neemt niet weg dat we moeten blijven letten op ons gedrag. We moeten ons als verantwoordelijke mensen blijven gedragen.”

“Vooral in de hedendaagse wereld, waarin alles live wordt uitgezonden en opgenomen”, vervolgt Ben Sulayem. “We zullen het een keer moeten bestuderen, maar doen we er momenteel alles aan om te minimaliseren wat er in het openbaar [aan vloekwoorden] wordt uitgesproken? Want stel dat je thuis op de bank met je kinderen naar de race zit te kijken en een van de coureurs begint ineens te vuilbekken, hoe zullen je kinderen dan reageren? Wat leert ‘jouw’ sport hen dan?”

Gevraagd of de FIA niet aan het FOM kan vragen om het aantal boordradio’s met vloekwoorden tot het minimum te beperken, laat de president van de internationale autosportbond weten dat dit momenteel al gebeurt. “Dat kunnen we en dat doen we ook”, antwoordt hij. “We zijn ook degenen geweest die toestemming hebben gegeven om meer boordradio’s uit te zenden. Maar er zijn regels en die regels zijn er voor het welzijn van de sport. En aan die regels dient met zich ook te houden.”

Verouderde regels

Ben Sulayem maakte zijn opmerking over dat coureurs geen rappers zijn, nadat Motorsport.com hem vroeg naar een statement dat hij afgelopen zomer op zijn Instagram Stories had geplaatst. Daarin liet hij weten dat de definitie van het woord ‘wangedrag’ zou worden aangepast in de International Sporting Code van de FIA.

“Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er een direct verband bestaat tussen negatieve opmerkingen van coureurs en teamleden, en de toegenomen haat jegens officials op sociale media”, viel in het statement te lezen. “Tijdens de laatste vergadering van de World Motor Sport Council hebben de leden ingestemd met een verandering van de definitie van het woord ‘wangedrag’ in de International Sporting Code, als reactie op incidenten waarbij hooggeplaatste personen in onze sport opmerkingen hebben gemaakt over stewards die [online] tot beledigingen hebben geleid.”

Het is niet de eerste verandering die de International Sporting Code recentelijk heeft ondergaan. Eind 2022 werd een artikel toegevoegd waarin stond dat het niet is toegestaan om politieke, religieuze of persoonlijke statements te maken, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven. Nadat meerdere Formule 1-coureurs hun zorgen hierover hadden geuit, kwam de FIA begin 2023 met een ‘clarification’, waarin precies stond uitgelegd wat wel en niet is toegestaan.

Volgens Ben Sulayem zijn sommige regels verouderd en is het daarom belangrijk dat ze worden aangepast. “Als je met regels komt, betekent dat niet dat ze vervolgens dertig jaar hetzelfde moeten blijven. Je moet ze blijven verbeteren en veranderen, er moeten dingen worden verwijderd en er moeten heel veel zaken worden toegevoegd.”

“En dat doe ik niet zelf. Daar hebben we comités voor. Die doen daar onderzoek naar. Ik heb dat dus niet zelf geschreven, datgene wat te maken had met ethiek en neutraliteit. Maar wist je dat die tekst dateerde uit 1972? Niemand wist dat. Uit ’72! Je kan echter niet naar een land gaan en dat land gaan beledigen. Ze betalen immers veel geld. Als het je ergens niet bevalt, dan ga je er maar niet naartoe. Maar als je een licentie afneemt bij de FIA, dan heb je onze regels te respecteren.”

“We zijn blij met de coureurs”, benadrukt Ben Sulayem. “Dus heb plezier en doe waar je goed in bent: racen. En we zijn blij met de promotor. Dus verdien geld en probeer of je nog meer geld kunt verdienen. Maar respecteer de sport.” Ben Sulayem zegt zich persoonlijk volledig in te zetten voor de normen en waarden in de sport. “Met mijn achtergrond en veertig jaar aan ervaring probeer ik normen en waarden in de sport te brengen. En probeer ik evenwichtigheid, eerlijkheid en duidelijkheid te brengen. En dat is een zeer grote verantwoordelijkheid. Maar het is te doen.”